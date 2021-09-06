Доллар на днях перейдет психологическую черту: что будет дальше

В ближайшую неделю курс доллара в Украине, вероятнее всего, перешагнет психологическую отметку в 27 грн/$. Но сразу после этого резкого подорожания доллара не последует - в силу вступили факторы, которые помогут гривне избежать резкой девальвации. Ослабление гривни при этом все равно неизбежно.

Аналитики, которых опросил OBOZREVATEL, считают, что гривню поддержат:

Начало покупок украинских ценных бумаг иностранцами. Это важный момент для межбанка - такие инвестиции повышают спрос на гривню, соотвественно, украинская валюта дорожает, а курс доллара в стране снижается.

Решение Citibank добавить в перечень инвестиционных программ глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Note, GDN) на украинские долговые бумаги (ОВГЗ). Это позитивный сигнал для украинской экономики от мирового финансового сообщества.

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А вот против гривни играет отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ на Донбассе, что может свидетельствовать о растущих рисках военной агрессии.

Когда стоимость валюты достигает круглых чисел, это чаще всего оказывает влияние на поведение населения - люди начинают активнее покупать или продавать доллары. Именно поэтому такая отметка называется психологической.

Гривня, к слову, уже имела все шансы перейти в коридор ниже 27 грн/$. Но резкого снижения не допустил Нацбанк. Его задача - сглаживать колебания в любую из сторон.

Некоторое время гривня продержится на уровне психологической черты, но дальнейшее ослабление украинской валюты все равно неизбежно, считают эксперты. Правда, когда дело доходит до конкретных чисел, прогнозы экспертов заметно расходятся:

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время курс останется на уровне 27 грн/$ .

Андрей Гойлов из RoboForex уверен: доллар может подорожать до 27,15 грн/$ .

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб подсчитал, что к концу недели наличный доллар подорожает до 27,3 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL разбирался, что будет с зарплатами, ценами и экономикой в Украине осенью 2021 года. Если страна снова закроется на локдаун из-за вспышки COVID-19, рост предыдущих месяцев сменится падением.

Также сообщалось, как и почему менялась гривня за время своего существования. Например, оказалось, что курс доллара взлетел в уже 15 раз, а хлеб подорожал в 46.