Доллар на днях перейдет психологическую черту: что будет дальше
В ближайшую неделю курс доллара в Украине, вероятнее всего, перешагнет психологическую отметку в 27 грн/$. Но сразу после этого резкого подорожания доллара не последует - в силу вступили факторы, которые помогут гривне избежать резкой девальвации. Ослабление гривни при этом все равно неизбежно.
Аналитики, которых опросил OBOZREVATEL, считают, что гривню поддержат:
Начало покупок украинских ценных бумаг иностранцами. Это важный момент для межбанка - такие инвестиции повышают спрос на гривню, соотвественно, украинская валюта дорожает, а курс доллара в стране снижается.
Решение Citibank добавить в перечень инвестиционных программ глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Note, GDN) на украинские долговые бумаги (ОВГЗ). Это позитивный сигнал для украинской экономики от мирового финансового сообщества.
А вот против гривни играет отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ на Донбассе, что может свидетельствовать о растущих рисках военной агрессии.
Когда стоимость валюты достигает круглых чисел, это чаще всего оказывает влияние на поведение населения - люди начинают активнее покупать или продавать доллары. Именно поэтому такая отметка называется психологической.
Гривня, к слову, уже имела все шансы перейти в коридор ниже 27 грн/$. Но резкого снижения не допустил Нацбанк. Его задача - сглаживать колебания в любую из сторон.Что будет после 27 грн/$?
Некоторое время гривня продержится на уровне психологической черты, но дальнейшее ослабление украинской валюты все равно неизбежно, считают эксперты. Правда, когда дело доходит до конкретных чисел, прогнозы экспертов заметно расходятся:
Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время курс останется на уровне 27 грн/$.
Андрей Гойлов из RoboForex уверен: доллар может подорожать до 27,15 грн/$.
Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб подсчитал, что к концу недели наличный доллар подорожает до 27,3 грн/$.
Ранее OBOZREVATEL разбирался, что будет с зарплатами, ценами и экономикой в Украине осенью 2021 года. Если страна снова закроется на локдаун из-за вспышки COVID-19, рост предыдущих месяцев сменится падением.
Также сообщалось, как и почему менялась гривня за время своего существования. Например, оказалось, что курс доллара взлетел в уже 15 раз, а хлеб подорожал в 46.