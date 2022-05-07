Дочь Кадырова за год увеличила свой доход в 50 раз: работает министром культуры Чечни

Доход дочери главы Чечни Рамзана Кадырова – Айшат – за год увеличился в 50 раз – с 845 тыс. рублей до 44 млн рублей (более 20 млн грн). Она занимает пост министра культуры республики.

Об этом свидетельствует ее декларация, сообщает Кавказ.Реалии. Там отмечают: как дочь Кадырова смогла за 2021 год, оставаясь на госслужбе, заработать более 44 млн рублей, "неясно". При этом, подчеркивается, доход мужа Айшат, который работает ее заместителем, за последние два года не изменился и составил 1,5 млн рублей (около 683 тыс. грн).

"В 2021 году у министра культуры Чечни появился особняк площадью свыше 1600 кв. м., а также два нежилых помещения, которые поместились на участке в шесть соток .Стоимость всего объекта недвижимости может составлять более 50 млн рублей (около 23 млн грн)", – отметили аналитики.

Видео дня

В то же время, рассказывают они, сам Кадыров ранее опубликовал в соцсетях видео визита в дом своей 23-летней дочери. На записи виден припаркованный во дворе автомобиль Lamborghini Urus, который не упомянут в декларации Айшат.

"В документе указана только записанная на мужа Айшат российская "Лада 210740". За 200 тыс. рублей", – уточнили в издании.

Сам же Кадыров, согласно его декларации за 2021 год, стал самым богатым главой региона в России. Его доход за минувший год превышает суммарный заработок десяти губернаторов, следующих в списке за ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кадыров провел парад в ботинках от Prada стоимостью 1250 евро. Это вызвало насмешки в сети.