Город Днепр превратился в столицу телефонных мошенников, там оперируют сотни так называемых колл-центров. Причем аферисты обманывают не только украинцев, но и россиян. Основные "жертвы" – старшее поколение. Мошенники представляются работниками служб безопасности, сотрудниками банков, пенсионных фондов и даже полиции.

О том, как работают схемы плутов, как защитить себя и близких – читайте в материале OBOZREVATEL.

По итогам 2020-го в РФ зарегистрировали примерно 25 тысяч преступлений телефонных аферистов, а ущерб оценивается более чем в 2 млрд рублей, сообщает "РИА Новости". Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками известного российского финансового конгломерата Сбербанк, а конкретнее – работниками службы безопасности.

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Украинские мошенники все чаще звонят в РФ, а полиция бездействует. Суть в том, что правоохранительные органы государств почти не сотрудничают. Стоит указать, что и в России есть колл-центры.

Россияне решили отследить куда идут украденные средства. "Киев хоть и является столицей Украины​​​, но столицей телефонного мошенничества сегодня по праву является город Днепр. Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры...", – заявил на YouTube-канале Соловьёв LIVE глава правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Схема проста: звонит человек и говорит, что является сотрудником банке, а после сообщает, что карта якобы заблокирована. Дальше есть 2 варианта развития событий: вас либо попросят назвать данные карты, либо продиктуют номер якобы безопасной карты, куда вам нужно будет перевести средства.

Важно! Никто из сотрудников любого банка не имеет права спрашивать о ваших персональных данных. Посему в таких ситуациях следует просто положить трубку.

Подорожание газа в стране – очередной мотив для преступников похитить чужие деньги. Одной из самых популярных схем, использующихся прямо сейчас в Украине является игра злоумышленников на страхе граждан замерзнуть из-за возможных проблем с началом отопительного сезона, рассказывает эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов.

"В канун отопительного сезона злоумышленники могут рассылать СМС с предложением дешево купить дрова, якобы со склада. Подобные объявления размещают и на страничках в соцсетях. Но когда вы переведете деньги – дров вряд ли дождетесь", – объясняет эксперт.

Жертвами уже стали жители Киевской области. Граждане заказали дрова и сразу же оплатили товар. В итоге остались без денег и без дров. Объявление мошенников нашли в Интернете, а в целом за "товар" отдали 4200 грн.

На платформе онлайн-объявлений OLX мошенники обманывают украинцев и воруют у них деньги. Жертвой может стать не только покупатель, как это часто и бывает, но и продавец. Аферисты отправляют липовую ссылку для подтверждения операции, а после ввода данных карты со счета украинцев крадут средства.

С помощью такой аферы мошенники украли у журналиста Александра Чеканова 4 тыс. грн. Чтобы избежать подобной ситуации, следует обращать внимание на домены ссылок, которые вам присылают.

Кстати, мошенники уже не жалеют и людей, ищущих вторую половинку. Схемы дошли до сайтов знакомств, но здесь уже работают мошенники из России. Они создают украинские версии сайтов для покупки билетов в театр. При этом украинский язык там вперемешку с русским. По переписке предлагают посетить театр, но билеты каждый покупает сам. Цена – 950 грн.

Уберечься от аферистов можно. Нужно следовать нескольким правилам:

проверять всю информацию о поступившем предложении на официальных ресурсах компании;

уточнить месторасположение такой организации и настаивать на личном получении приза;

в случае сообщения о попавшем в беду родственнике, попробовать связаться с ним лично;

задавать позвонившему максимальное количество уточняющих вопросов, которые могут поймать его на лжи;

вообще не вести разговоров с "представителями банков" – сразу бросать трубку.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала 2021 года из всех обращений в полицию по поводу мошенничества по кредитам лишь в одном говорилось о Дії. Аферисты все-таки могут оформить кредит на гражданина через госсервис, но это очень трудно. Сделать такое удастся лишь с помощью недобросовестных сотрудников банков.