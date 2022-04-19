Дія запустила онлайн-услуги для переселенцев: как получить статус ВПЛ и деньги

В приложении госуслуг Дія появилась комплексная услуга для внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь онлайн можно и оформить статус ВПЛ, и получить выплаты от государства – 2 тыс. грн в месяц на одного взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что выплаты можно получить на карту єПідтримка и потратить на любые нужды, в том числе снять с карты наличные.

"Услуга в приложении Дія касается только тех, кто сейчас находится в Украине и до сих пор не имел статуса ВПЛ. Немного позже появится возможность предоставить на помощь для всех переселенцев", – добавил Федоров.

Как ВПЛ получить услуги в приложении Дія

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1. Зайдите в Дію и нажмите "Услуги" – "Получить статус ВПЛ".

2. Укажите текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите "Продолжить". Включить геолокоцию нужно требуется только один раз.

3. Если есть ребенок, можно получить статус переселенца и для него – свидетельство о рождении подтянется в Дію или его можно добавить его вручную. Если же детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".

4. Выберите карту єПідтримка, чтобы получить финансовую помощь.

5. Укажите, какая помощь необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

Справка ВПЛ появится в Дії рядом с другими цифровыми документами. Средства будут выплачены на карту єПідтримка.

Как получить карту єПідтримка

Список банков, которые участвуют в программе тот же, что был при выплате 1000 грн за вакцинацию и "военных" 6500 грн. Это Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, "Восток", IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Для создания карты нужно зайти в приложение выбранного банка. В меню "Открыть карту" будет пункт "єПідтримка". Деньги будут храниться в банке, который вы выберете. Не имеет значения, был ли счет в этом учреждении ранее.

Оплачивать такой картой можно через онлайн-сервисы, а также с помощью Google Pay и Apple Pay, если у смартфона есть функция NFC. Кроме того, помощь ВПЛ не запрещается переводить на другие карты или обналичивать. Тратить деньги можно на любые нужды – ограничений, которые были у "ковидной тысячи", нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине действует программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.