Дія начала уведомлять украинцев о кредитах: как работает новая функция и зачем она нужна

Министерство цифровой трансформации 4 января запустило в Дії push-уведомления о кредитах или проверке кредитной истории. Она должна защитить граждан от мошенников. Так, если в приложении поступит уведомление о новом кредите, а вы его не оформляли, можно перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и подать жалобу.

Помимо этого, если придет уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы оформить новый кредит, то можно мгновенно среагировать. Об этом сообщается в Telegram-канале Дії 4 января.

Нужно будет нажать на оповещение, перейти у Дію и в сообщении от приложения будет отображена информация "Запрос кредитной истории". В ней будет назван банк, в котором пытаются взять кредитные средства, и дата, когда была произведена операция.

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Если это делали не вы, на этой странице можно перейти по ссылке, известить банк, заблокировать операцию и написать жалобу. Услуга включена по умолчанию.

"Каждый день в Киберполицию поступают сотни обращений от украинцев о том, что на них незаконно оформляют кредиты. Уведомления Дія помогут вам контролировать этот процесс и защитят от кредитных мошенников. Теперь вы мгновенно узнаете новые кредиты на вас и проверку кредитной истории, которая является обязательной для получения кредита", – говорится в сообщении.

Как написал в своем Telegram глава Минцифры Михаил Федоров, функция подключается в приложении автоматически, так что даже не надо обновлять Дію. Он также указал на то, что цифровые документы намного безопаснее бумажного паспорта. Министр отметил, что приложение не подключено к организациям, которые выдают микрокредиты.

"Большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то. Это одна из главных причин, почему в Киберполе сейчас много дел с кредитными схемами", – говорит министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении государственных услуг Дія добавили новую функцию, которая будет напоминать украинцу о судебном заседании, участником которого он является. Сейчас она еще не запущена, однако уже проходят первые тестирования.