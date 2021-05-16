Депутаты расширили список лиц, которых не коснется всеобщее декларирование доходов

Депутатам, чиновникам и гражданам, которые попали под санкции, запретят "отбелить" свои доходы путем всеобщего декларирования. Ранее в этом списке фигурировали только депутаты и чиновники.

Об этом проинформировал замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook. По словам нардепа, таким образом налоговый комитет "поддержал санкционный челлендж от СНБО".

В частности, в сообщении указывается, что комитет поддержал поправку к законопроекту № 5153, которая запрещает участвовать в налоговой амнистии украинцам, против которых введены санкции. "Полученные незаконным путем, в России или на оккупированных территориях деньги невозможно будет „отбелить" за счет амнистии", — заявил Железняк.

В свою очередь, глава комитета, нардеп от партии "Слуги народа" Даниил Гетьманцев сообщил в Telegram, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 мая рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты № 5153 и № 5155 о налоговой амнистии.

"Проекты направлены на то, чтобы дать возможность (добровольно) украинским гражданам вывести в белую активы, начать финансовую жизнь с чистого листа, а также привлечь средства в экономику нашего государства", — отметил Гетьманцев.

Напомним, 30 марта в первом чтении был принят законопроект №5153 о так называемой "налоговой амнистии" или однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. Провести такое декларирование предлагается в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года.

Документом предлагаются следующие ставки единовременного сбора:

5% - для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине и прав денежного требования к резидентам Украины при определенных условиях, а также других активов, находящихся/зарегистрированных в Украине;

9% - для валютных ценностей на счетах в финансовых учреждениях за рубежом и прав денежного требования к нерезидентам Украины при определенных условиях, а также других активов (в том числе движимого и недвижимого имущества, имущественных и корпоративных прав, финансовых инструментов), находящихся/зарегистрированных за рубежом;

2,5% - для номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года до подачи декларации.

В декларацию могут быть внесены следующие активы физического лица: валютные ценности (за исключением средств в наличной форме); ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, находящихся/зарегистрированы как в Украине, так и за рубежом. Зато, по непонятным причинам, не декларируются самолет, вертолет, катер и яхта (по одному на одного гражданина).

Как сообщал OBOZREVATEL, инициативы власти по налоговой амнистии являются попыткой властей заработать на украинцах. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя инициативы налогового комитета Верховной Рады по налоговой амнистии.