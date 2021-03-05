В Украине на руках у людей $50 млрд: Гетманцев рассказал, сколько планируют вывести из 'тени'

Налоговая амнистия в Украине будет добровольной, предназначена она для всех украинцев, кроме чиновников: и тех, кто накопил небольшие суммы денег, и тех, кто имеет значительные накопления, уклонившись от налогообложения. Ее признают успешной, если удастся вывести из "тени" в экономику $20 млрд.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 5 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас за 30 лет сложилась ситуация, когда граждане разного достатка накопили те или другие деньги с уклонением от налогообложения. Налоговая амнистия дает шанс людям выйти в "белую", завершить практику уклонения от налогов и начать финансовую жизнь с нового листа", – сказал Гетманцев

Чтобы "обелить" заработанные деньги, украинцы могут положить их в банк под 5%, для зарубежных активов – под 9%. Минимальная сумма средств для граждан, которые нужно амнистировать, стартует от 400 тысяч гривен.

По подсчетам на сегодня на руках у людей в Украине около $50 млрд.

Напомним, Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии. Они предусматривают, что даже если человек не подаст декларацию, часть его активов будет автоматически легализована.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на карантинные ограничения, до сих пор действующие в Украине, Кабинет министров разрешил налоговые проверки бизнеса.