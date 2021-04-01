Депутаты придумали, как решить проблему миллиардных долгов государства по соцвыплатам

Народные депутаты предлагают освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение. Такие новации предусмотрены законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта.

Его авторами являются нардепы от партии "Слуга народа": Галина Третьякова, Максим Бужанский, Юлия Яцык, Виктория Кинзбурская, Геннадий Вацак и другие. Документом вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины (КАСУ) относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам.

По информации сайта sud.ua, на сегодняшний день большинство судебных решений, по которых Украина как государство обязана выплатить компенсации своим гражданам, касаются социальных выплат в пользу незащищенных слоев населения (инвалидов, ветеранов, пенсионеров и т.д.). В частности, по состоянию на 5 марта 2021 года госзадолженность по невыполненным судебным решениям перед украинцами составляет 5 миллиардов гривен. Это официальные данные Государственного казначейства Украины.

Безосновательное невыполнение судебных решений субъектами властных полномочий в Украине является огромной проблемой при применении института судебного контроля. Суды все чаще обязывают ответчика, в частности органы Пенсионного фонда, представить отчет о выполнении судебного решения и налагают штрафы за их невыполнение без уважительных причин в порядке статьи 382 КАСУ.

В связи с этим, авторы законопроекта решили урегулировать проблему "оригинальным" способом – предоставить госорганам право законно не выполнять решения судов на протяжении неопределенного времени. В частности, согласно законопроекту, "основанием для отсрочки исполнения решения суда о взыскании средств государственного и местных бюджетов может быть признан подтвержденный факт отсутствия соответствующих бюджетных ассигнований и представления в суд доказательств принятия субъектом властных полномочий мер для установления таких бюджетных ассигнований или совершения иных действий, направленных на исполнение судебного решения".

Кроме того, документ предусматривает, что на руководителя субъекта властных полномочий, ответственного за выполнение решения суда, не может быть наложен штраф в случае, если им представлен отчет о невозможности исполнения решения суда ввиду подтвержденного факта отсутствия соответствующих бюджетных ассигнований.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что из-за невыполнения решений судов по "социальным" делам Украина постоянно оказывается в списке лидеров по обращению граждан в Европейский суд по правам человека. Осенью 2020 года в Комитете Министров Совета Европы констатировали, что при нынешнем уровне выполнения судебных решений в 2,6% Украина не может гарантировать судебную защиту и действенный доступ к правосудию.

В связи с этим в правительстве уже не первый год думают над тем, что регулирование социальных гарантий надо пересмотреть. Другими словами, если часть соцгарантий исчезнет из законов, у граждан будет меньше оснований требовать что-то от государства в судах.

В связи с этим, Кабмин принял распоряжение № 210-р, которым дал поручению Минюсту осуществить мониторинг законодательства в сфере социального обеспечения с целью приведения социальных гарантий в соответствие с возможностями бюджета. Такой пересмотр планируют осуществить до конца 2021 года.