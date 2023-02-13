День святого Валентина: сколько стоит приготовить романтический ужин

Во сколько обойдется ужин на двоих ко Дню всех влюбленных? Конечно, если пойти в ресторан "красиво посидеть", это может влететь в копеечку. А если приготовить ужин своими руками?

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Гастрожурналистка, главная редактор гастрономического портала SHUBA Маша Сердюк в честь 14 февраля составила полноценное меню на двоих, а также сравнила, сколько будут стоить продукты для этих блюд, если купить их в разных супермаркетах.

Для сравнения цен она воспользовалась сайтом GoToShop, на котором она проверила, сколько стоят продукты в популярнейших украинских супермаркетах: "Сільпо", АТБ, NOVUS, Varus, "Ашан", METRO. Цены упомянутых продуктов в супермаркетах.

Начать День Валентина можно с легкой "прелюдии", то есть блюда, которое разогреет аппетит у вас и вашей половинки. Приготовьте для старта салат с хурмой и моцареллой – легкий, яркий, очень зимний (ведь когда еще есть хурму, как не сейчас?) и визуально привлекательный, чем очень возбуждает аппетит. Сладость хурмы, горечь рукколы, нежность моцареллы и пряная кислинка оливок создают в одной тарелке действительно фантастическое сочетание.

Полезный совет: для этого рецепта лучше использовать хурму сорта шарон. Он имеет жесткую и плотную консистенцию, поэтому его гораздо легче резать.

Приготовить такой салат – дело 7 минут. Две горсти рукколы помыть, подсушить бумажными полотенцами, выложить в глубокую миску. Одну хурму порезать ломтиками, выложить на рукколу, а также туда положить штук 7-10 оливок.

Моцареллу нарезать кружочками или порвать руками на кусочки, добавить в другие ингредиенты. Посыпать солью и перцем, сбрызнуть растительным маслом и бальзамическим уксусом по желанию.

ОСНОВНОЕ

На основное можно запечь сочное куриное филе, а на гарнир к нему – картофель. На первый взгляд, блюда могут показаться банальными и далекими от романтики, однако не торопитесь с выводами. Повседневные продукты действительно могут стать действительно королевским ужином, если знать правильные рецепты.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Две небольшие куриные филейки помойте, подсушите бумажными полотенцами, очистите от пленочек, жилок и жира. Сделайте надрезы глубиной в один сантиметр. Филе посолите, поперчите, смажьте немного горчицей и оставьте мариноваться на 30 минут. Тем временем помойте болгарский перец, удалите сердцевину и нашинкуйте полосками. В каждый надрез в филе положите кусочек перца.

Полезный совет: вместо болгарского перца вы можете взять помидоры, а также начинить куриное филе сыром, например, чедером или гаудой. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите фаршированное болгарским перцем филе, полейте сметаной (приблизительно 2 столовые ложки на каждую филейку). Накройте фольгой и поставьте в разогретую духовку на 20 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще минут 15-20, чтобы курица покрылась румяной корочкой. Пока курица запекается, приготовьте картофель по-итальянски на гарнир.

Во-первых, налейте в форму для запекания растительного масла, выложите пару веточек розмарина и поставьте разогреваться в духовку. Затем возьмите картошку небольшого размера. Если бэби-формата не найдется, берите ту, которая есть в ближайшем супермаркете. Хорошо помойте ее, разрежьте пополам, если она маленькая. Если большая — порежьте ломтиками, как картошку по-крестьянски. Кожу чистить не обязательно.

Полезный совет: можно добавить в картофель немного тертого пармезана за 5 минут до окончания времени приготовления. Для этого немного вытяните противень из духовки, посыпьте блюдо сыром и отправьте противень обратно.

Из нескольких веточек розмарина отделите листья. Три зубчика чеснока почистите и пропустите через пресс. Осторожно извлеките из духовки горячий противень с маслом, выложите туда картофель, присыпьте солью и перцем. Положите сверху раздавленный чеснок и листья розмарина. Аккуратно перемешайте картофель лопаткой. Накройте фольгой, отправьте противень в духовку на 20 минут.

За 20 минут достаньте, снимите фольгу, перемешайте картофель и верните в духовку уже без фольги на 10-15 минут, пока картофель не приобретет золотисто-коричневый цвет.

ДЕСЕРТ

Завершить праздничный вечер можно алкогольным желе. Во-первых, это красиво и оригинально. Во-вторых, вкусно. В-третьих, в отличие от выпечки в форме сердечек, которую многие готовят ко Дню влюбленных, этот десерт готовится всего 10 минут. – "Живчик", "Дюшес", "Тархун". Или можно заменить лимонад на сладкое вино или розовое игристое.

Полезный совет: в состав желе можно включить и другие алкогольные напитки. К примеру, добавить 50 мл водки, джина или текилы. Вскипятить 500 мл воды, дать ей немного остыть. Перелить горячую воду в объемную кастрюлю, растворить в ней 30 г желатина и пару столовых ложек сахара. Добавить 350 мл лимонада, 750 мл шампанского. По желанию можно добавить фрукты или ягоды. Перелить смесь в форму или маленькие формочки. Охладить желе не менее 4 часов в холодильнике. Держать желе в холодильнике до подачи. Перед подачей украсить любимыми ягодами. Что касается покупки продуктов, то перед походом в супермакет лучше всего воспользоваться сайтом GoToShop.ua – лучший способ избежать сюрпризов, связанных с ценами.