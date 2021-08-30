Новые цены, курс доллара и тарифы: как жизнь украинцев изменится в сентябре

В сентябре в Украине ожидается снижение цен на подсолнечное масло, курятину, подорожание доллара и рост месячных тарифов на газ. Кроме того, уже вначале осени в стране может значительно ухудшиться эпидемиологическая ситуация.

О том, как и почему изменится жизнь украинцев в сентябре, читайте в материале OBOZREVATEL.

Традиционно в сентябре может подешеветь часть овощей и фруктов, рассказывает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Кроме того, цены на некоторую продукцию завышены. Например, в случае с подсолнечным маслом.

"Подсолнечное масло, курятина, яйца, сахар, крупа. Там несколько крупных игроков, которые обеспечивают практически весь рынок. Они прежде всего ориентированы на экспорт и валютную выручку", – поясняет Новак. И как только растут цены на мировых рынках, сразу же взлетают ценники и в Украине.

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Продавать на внутреннем рынке в том случае, если эту же продукцию можно экспортировать по значительно более высоким ценам, не выгодно. Но если ситуация на мировых рынках стабилизируется и цены там снижаются, в Украине стоимость продукции снижается существенно меньшими темпами. Яркий тому пример – подсолнечное масло. Пока в мире цены на него снизились на 10%, в Украине ценники уменьшились всего на 2%.

В сентябре стоимость валюты перейдет психологическую отметку в 27 грн/$, уверены большинство опрошенных экспертов. Аналитик Сoncorde Capital Евгения Ахтырко считает, что валюта будет на уровне 27-27,2 грн/$.

Еще один сценарий озвучил коллега Ахтырко из Esperio Ян Кароль. Он считает, что к концу сентября украинцев ждет курс доллара около 27 грн/$. "Текущий курс гривни выглядит довольно привлекательно для увеличения валютных сбережений. Конечно, речь о резком падении стоимости гривни не идет", – пояснил Кароль.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменил ограничения на отключение коммунальных услуг во время карантина. Это значит, что предупредив должника за 30 дней, уже в сентябре у украинцев могут отключить электроэнергию и газ.

Отметим, украинские семьи задолжали 24,7 млрд грн за газ, около 21,5 млрд – за отопление и горячую воду, еще 7,1 млрд грн – за электроэнергию. Кроме того, 6,4 млрд грн недоплатили за воду, 5,5 млрд грн за содержание дома и придомовой территории и 1,2 млрд – за вывоз мусора, говорится в данных Государственной службы статистики.

Украинцы, которые покупают газ по годовым тарифам, изменения на себе не почувствуют. В то же время клиентам с месячными ценами придется платить больше. Тарифы пересмотрело большинство поставщиков. К примеру в сентябре:

"Киевгазэнерджи" повысил цены с 15,76 до 19,8 грн за куб;

"Маргаз" – останется на уровне 8,75 грн за куб;

"Черкассыгаз сбыт" – с 15,6 до 16,76 грн за кубометр.

Отметим, абсолютное большинство украинцев платит за голубое топливо по годовым тарифам. С мая всех клиентов автоматически перевели на такую цену. А некоторые поставщики, например, "Нафтогаз", вовсе отменили месячные предложения.

Кроме того, в сентября начинается учебный год, а аналитики прогнозируют обострение эпидемиологической ситуации, что также может привести к ужесточению карантинных ограничений.