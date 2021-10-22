Часть украинцев заплатит за газ зимой в три раза больше: кого и почему коснется

Украинцы в новостройках, которые официально не сданы в эксплуатацию, заплатят за каждый кубометр газа для обогрева жилья 31 грн, в то время как для остальных куб стоит меньше 8 грн. И это при том, что для таких семей электроэнергию уже стоит 2,4 грн за каждый кВт*час (вместо 1,44 грн).

Как рассказал в комментарии UBR председатель Центра помощи ОСМД Сергей Ряполов, тарифы в таких домах будут начислять как для юридических лиц. "Застройщик просто создает себе ОСМД, через которое снимает деньги. Во-вторых, он просто сбрасывает ответственность: дом не сдан, а люди заселены. И такой дом считается "коммерческим", – говорит он.

Компании, которые занимаются обслуживанием многоквартирных не сданных домов, уже получили уведомления о том, что они должны платить за газ по тарифу для юридических лиц. Поставщик голубого топлива при этом действует согласно закону: если дом не сдан в эксплуатацию, значит, он принадлежит юридическому лицу и платить за коммунальные услуги должен по ценам для бизнеса.

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"Мы живем в нашем доме уже пять лет и до сих пор дом не сдан в эксплуатацию, обещают каждый год, но мы самовольно сделали ремонты и заселились", – рассказывает OBOZREVATEL жительница Крюковщина Анна. Застройщики, которые возводили дома с нарушением строительных норм, не смогли полностью закончить все секции домов и начали процедуру банкротства, обрекают украинцев на жизнь в "несданных" домах. Как результат, получить право собственности в такой недвижимости нельзя, а платить за коммуналку приходится по ценам как для бизнеса.

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