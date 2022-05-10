В Украине в апреле пересчитали пенсии для членов семей погибших военных. В результате более 2,2 тыс. человек в среднем получили прибавку в размере 1,5 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минсоца. Так, министр соцполитики Марина Лазебная напомнила, что для таких украинцев также действует и минимальная гарантия. Выплата не должна быть меньше:

7 800 грн – на каждого родителя и супругов (пенсия по возрасту),

6 100 грн – на каждого ребенка (пенсия по утрате кормильца).

"Это относится также к членам семей погибших добровольцев территориальной обороны, ведь с апреля на добровольцев территориальной обороны распространены повышенные пенсионные гарантии, предусмотренные для военнослужащих", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в круг лиц, принадлежащих к семьям погибших Защитников и Защитниц Украины, включены члены семей погибших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, участвуя в АТО/ООС, а также семьи погибших добровольцев.

Отметим, украинцы, которые принимали участие в защите страны в составах территориальных обороны, получат статус ветерана войны. Они смогут претендовать на специальные пенсии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине среди миллионов вынужденных переселенцев значительная часть – пенсионеры. Некоторые их них для получения выплат (те, кто получал пенсии наличными), должны подать заявку для того, чтобы получать деньги на карту.