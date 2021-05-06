Часть украинцев лишат субсидий: без помощи останутся заробитчане и покупатели валюты

В Украине с 1 мая ужесточили требования к субсидиантам. При расчета размера помощи также будут учитывать доход от депозитов. Кроме того, субсидии лишат тех, кто покупает валюту на крупную сумму или долгое время находится за границей (это в первую очередь коснется заробитчан).

В категорию тех, кому субсидия не положена, могут войти те, кто получил в дар или унаследовал определенное имущество, например, земельный участок. А также те, чьи дети или родственники работают за границей и пересылают деньги в Украину, предположил адвокат Иван Либерман в комментарии UBR.

За что лишат субсидии:

покупки квартиры, земельного участка, транспортного средства (кроме мопеда или прицепа), товаров долгосрочного использования на сумму свыше 50 тыс. грн на протяжении года предшествующему году обращения за субсидией);

наличия депозита свыше 56 750 грн;

покупки-продажи валюты и банковских металлов на протяжении года до года обращения за субсидией на сумму свыше 50 тыс. грн;

непрерывного пребывания за границей свыше 60 дней, кроме пребывания на лечении, в командировке, присмотра за ребенком;

наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг свыше трех месяцев и по оплате алиментов свыше трех месяцев;

если субсидиант не вернул излишне перечисленную субсидию;

наличия автомобиля, которому меньше пяти лет с даты выпуска;

если в семье больше одного автомобиля, которому с даты выпуска меньше 15 лет;

субсидиант нигде не учился, не работал, не имел статус безработного.

В таком случае, отметил адвокат, у государственных служб появятся доказательства, что тот или иной претендент на субсидию помимо пенсии получает деньги из-за рубежа. Это также может служить отказом в предоставлении субсидии.

Напомним, с 1 мая проходит перерасчет субсидий для всех украинцев, которые получают помощь на оплату коммуналки. Накануне перерасчета Кабмин ужесточил правила для украинцев: будут учитывать наличие двух и больше квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и поездки за границу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: