Британия выделит миллионы гривен на проект для Крыма: в чем суть

Правительство Британии собирается выделить более 168 тысяч фунтов стерлингов (6,6 миллиона гривен) на новый проект по поддержке украинцев в оккупированном Россией Крыму.

Средства в частности должны направить на улучшение доступа крымчан к важным услугам на полуострове. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Британия стоит бок о бок с Украиной в противодействии незаконной аннексии Крыма, и мы будем продолжать поддерживать тех, на чью жизнь повлияла необоснованная агрессия России. РФ пытается скрыть свои нарушения прав человека, препятствуя доступу международных наблюдателей на полуострове", – отметил он.

Рааб подчеркнул, что его страна будет оставаться на передовой международных усилий для прекращения оккупации украинского полуострова. По его словам, упомянутый проект будут реализовывать в соседней к Крыму Херсонской области. В частности, инициатива призвана помочь тем, кому трудно добраться до больниц или подать документы для получения паспортов гражданина Украины.

Кроме этого, в заявлении отмечается, что Британия приветствует "Крымскую платформу", которая консолидирует усилия международного сообщества по возвращению Крыма под контроль Украины.

В британском Министерстве иностранных дел добавили, что страна внесла почти 700 тысяч фунтов стерлингов (около 27,4 млн грн) в Мониторинговую миссии ООН по правам человека, которая осуществляет мониторинг и документирование нарушений прав человека на полуострове, а также предоставляет экспертизу относительно такий нарушений для продвижения права на справедливый суд для политических заключенных в Крыму.

Напомним: Украина запустила процесс возвращения оккупированного РФ полуострова, из-за чего в Кремле заметно занервничали. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция готова стать частью Крымской платформы, чтобы обсудить разработку решений и механизмов деоккупации украинского полуострова.