Большой дом в Карпатах можно купить за $5 тысяч: как выглядит жилье

В Украине дом в Карпатах можно купить по цене в $5000. За эти деньги можно купить недвижимость в лесу, которая нуждается в ремонте.

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Об этом говорится в данных специализированного портала с объявлениями. Так, дом площадью 100 квадратных метров и 4 комнатами продается за $5000 в Межигорье Львовской области. Недалеко находится остановка транспорта и киоск с продуктами. Площадь участка составляет 25 соток. Газа нет и его нельзя провести в горах.

"Продам дом в Карпатах в селе Межигорье. В доме никто не живет шесть лет. Нужно приложить усилия и привести в жилое состояние. Из коммуникаций только электроэнергия, печное отопление, 25 соток земли. Скважина, газа в горах нет. Недалеко есть лыжный подъем, красивые места для отдыха", - говорится в объявлении.

Отметим, в Жукотине Львовской области (находится недалеко от Межигорье) жилой дом площадью 100 квадратов продается за $6500. Недалеко есть ручей, река. Дом фактически находится в лесу, а рядом - магазин и школа.

"Продается дом приватизированный в с. Жукотин, Львовская обл, Самборский р-н. Есть отдельная летняя кухня, сарай, колодец, два погреба. Хорошее сообщение к Турке и Львову (автобусы едут 7 раз в день) Дом состоит из веранды и 4 комнат, есть мебель. У дома протекает ручей и река", – говорится в объявлении.

Отметим, современный дом в небольшом населенном пункте с санузлом в доме стоит от 10 тыс. долларов. При этом чем меньше населенный пункт и чем дальше до крупного города, тем меньше будет стоимость недвижимости. При этом быстрее и дешевле будет купить дешевый старый дом, у которго уже есть почтовый адрес, подведена электроэнергия, есть коммуникации. Вокруг старого дома можно построить современный дом большего размера.

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