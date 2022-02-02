Больше половины украинцев останется без пенсий в 60 лет: названа дата и условие

В Украине в 2022-м году количество пенсионеров впервые опустилось ниже 11 млн человек. Число украинцев, которые после 60 лет получают выплаты, сокращается ежегодно. Уже в 2024-м году львиная доля украинцев не смогут получить пенсию вовремя. А после 2027-го и вовсе до 66% (2/3) рискуют работать до 63 или 65 лет.

Как рассказала OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко, сейчас украинцы выходят на пенсию со стажем 31-32 года. В этом году, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь 29 лет стажа, в следующем – 30 лет, а в 2024-м – 31 год. То есть фактически многие украинцы не будут иметь столько стажа, сколько необходимо для получения пенсии вовремя.

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"Легче тогда уже вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не мучать с критериями по стажу. Большинство будет рассчитывать на пенсию в 63 и 65 лет, им будет не хватать стажа", – говорит Ткаченко.

Отметим, еще в 2017-м в Минсоце считали, что в 2027-м на пенсию в 63 года смогут выйти 40% украинцев, в 65 лет – 5%, а еще 45% – смогут получать пенсию в 60 лет. Но такая оценка оказалась слишком оптимистичной. Вот почему:

она была составлена из расчета, что украинцы для того, чтобы заработать стаж, начнут массово официально оформляться;

заявления премьера Шмыгаля о том, что пенсии в существующем виде вовсе вскоре не будет, а также низкое доверие к государству ситуацию исказили;

в расчетах также не учитывали рост безработицы из-за пандемии и кризиса.

"Было рассчитано на то, что люди начнут зарабатывать стаж. Но такое чудо не произошло, мы не видим роста занятости. Плюс пандемия, кризисы. Это был позитивный прогноз. На самом деле без пенсии в 60 лет могут оказаться и 2/3 (66%). Главное, что никто не знает, с каким стажем люди придут. До 2000 года в реестре нет данных. А самая "слепая" зона – 90-е годы", – говорит Ткаченко.

В Украине ежегодно количество пенсионеров сокращается на 150-300 тыс. человек. К примеру, в январе 2022-го их число составляет 10,84 млн человек. В 2021-м – 11,13 млн, в 2020-м – 11,33 млн, 2019-м – 11,47 млн, говорится в данных ПФУ. Причин для такой тенденции несколько:

демографическая ситуация: сокращается количество населения;

ужесточения требований к пенсионером: до 2021-го ежегодно на полгода повышался пенсионный возраст для женщин;

с 2017-го ежегодно росли требования по стажу для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, на 12 месяцев.

За пять лет число пенсионеров снизилось на 1 млн человек. Но еще через пять лет ситуация будет, как считает ученая, будет более критичной.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.