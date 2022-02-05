Блогер продает курсы, которые якобы позволят разбогатеть: как устроен бизнес YouTubeра

Украинский блогер Андрей Трушевской предлагает за 500-2000 долларов пройти обучение в его школе "Динку". Там якобы научат, как зарабатывать на криптовалютах и трейдинге. При этом сам украинец демонстрирует свое богатство и в разных интервью называет разные суммы своих баснословных заработков на криптовалюте.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. За 500-2000 долларов любой украинец может пройти обучение в его онлайн-школе "Динку". А для тех, кто не верит, что Андрей действительно знает, как стать богатым, есть его страница в Instagram. Там фотографии с Мальдив и других курортов, снимки, сделанные в дорогих машинах. Ну и чтобы окончательно убедить поклонников – серия фото с пачками купюр.

Трушковский умело позирует с купюрами. Возможно, помогают навыки из прошлой жизни: Андрей не только работал официантом, как сам признавался, он подрабатывал моделью, ходил по кастингам, снимался в рекламе.

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Блогер вместе со своими партнерами якобы обучил в "Динку" 3 тыс. человек. Если это правда, то только на обучении, используя одну и ту же программу, материалы и видеозаписи, он мог заработатьот $1,5 млн.

Также он продает и возможность попасть в "чат для инвесторов". Стоимость – 150 долл. в месяц. Что интересно, чтобы присоединиться к чату, не нужно быть инвестором (во всяком случае в анкете такого вопроса нет), достаточно всего лишь внести указанную сумму и назвать свой логин в Telegram.

Быть криптомиллионером очень удобно: активы проверить практически невозможно, свои обороты можно не показывать даже налоговой. Никто не может ответить: это миллионер с биткоинами или балабол с Instagram.

Согласно данным YouControl, фамилия Трушковского упоминается в документах трех компаний. Он основал рекламное агентство "Мейнкрим". В 2020-м средняя выручка (не путать с прибылью) агентства составляла 20,5 тыс. грн в месяц, более свежих данных в реестре нет. Также вместе с партнером он открыл "Ред панда продакшн" (производство видеоконтента), а в августе 2021-го создал компанию "Динку".

Ранее блогер зарабатывал на видео и фото в клубах. А теперь, если верить его рассказам, и сам может купить любой клуб. В одном из интервью он заявлял, что может заработать 100 тыс. долл. за успешный день, в другом – за месяц. Хоть разница значительная, в любом случае это внушительные суммы.

В "Динку" блогер вместе со своими партнерами обещает научить украинцев финансовой грамотности и трейдингу. Правда, сам он в эфире ГагаринШоу признался, что не имеет экономического образования.

"Расходы на ведение хозяйственной деятельности – это что? У меня расходы – это расходы", – сказал блогер. При этом он рассказал о своей академии "Динку". На вопрос, чему же там учат, он объяснил: нужно откладывать как минимум 20% дохода. И когда ведущие уточнили, нужно ли эти деньги инвестировать, чтобы уберечь их от инфляции, Трушковский сказал, что достаточно хотя бы откладывать. Мол, аудитория не знает и этого.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине мошенники получают дорогостоящую технику вместо покупателей. Они подделывают документы и заполучают уникальный код, который должен приходить клиенту после того, как товар доставляют в отделение.