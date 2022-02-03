Инфоцыгане или успешные бизнесмены? Как украинцы отдают тысячи гривен блогерам ради богатого будущего

Вы можете cтремительно разбогатеть, отдыхать на Мальдивах, открыть "денежные потоки", за считанные дни освоить новую прибыльную профессию, сбросить лишние килограммы. Для этого нужно заплатить "гуру" от 2 до 200 тыс. грн и получить доступ к онлайн-марафону, видеоурокам, заранее записанным лекциям или в лучшем случае попасть в забитую аудиторию таких же будущих миллионеров и счастливчиков.

Все это обещают предприниматели нового поколения, "гуру", проповедники и владельцы ключей к успеху. Их объединяет одна общая черта – они продают "мечту", а не знания. Показывают заманчивую картинку, выстраивают "потемкинские деревни" и действительно становятся богатыми, зарабатывая исключительно на продаже "секретных знаний".

OBOZREVATEL начинает серию публикаций о тех, кого в интернете называют "инфоцыганами" и кто сам себя считает успешным бизнесменом. Первая публикация – о блогере и криптомиллионере Андрее Трушковском.

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"У нас одни из самых низких цен на рынке и больше всего учеников. Сам факт наличия людей, которые приходят, их отдача, начиная от сокращения затрат, финансовая грамотность появляется... Для меня инфоцыгане – это люди, которые продают воздух. А у нас люди с 2020 года меняли жизнь кардинально", – так блогер Андрей Трушковский ответил нам на прямой вопрос, не является ли его деятельность "инфоцыганством".

Еще несколько лет назад Трушковский был достаточно успешным YouTube-блогером, собрал аудиторию в 300 тыс. подписчиков. Но сейчас его последнее видео за месяц набрало 7 тыс. просмотров. Он много рассказывает о своей личной жизни, дает интервью коллегам по цеху, активно ведет соцсети. А еще рассказывает о том, как стать богатым.

Такой рассказ обойдется от 500 до 2 тыс. долларов. За эти деньги можно пройти обучение в его онлайн-школе "Динку". А для тех, кто не верит, что Андрей действительно знает, как стать богатым, есть его страница в Instagram. Там фотографии с Мальдив и других курортов, снимки, сделанные в дорогих машинах. Ну и чтобы окончательно убедить поклонников – серия фото с пачками купюр.

Трушковский умело позирует с купюрами. Возможно, помогают навыки из прошлой жизни: Андрей не только работал официантом, как сам признавался, он подрабатывал моделью, ходил по кастингам, снимался в рекламе.

Блогер вместе со своими партнерами якобы обучил в "Динку" 3 тыс. человек. Если это правда, то только на обучении, используя одну и ту же программу, материалы и видеозаписи, он мог заработать от $1,5 млн.

Также он продает и возможность попасть в "чат для инвесторов". Стоимость – 150 долл. в месяц. Что интересно, чтобы присоединиться к чату, не нужно быть инвестором (во всяком случае в анкете такого вопроса нет), достаточно всего лишь внести указанную сумму и назвать свой логин в Telegram.

Быть криптомиллионером очень удобно: активы проверить практически невозможно, свои обороты можно не показывать даже налоговой. Никто не может ответить: это миллионер с биткоинами или балабол с Instagram.

Согласно данным YouControl, фамилия Трушковского упоминается в документах трех компаний. Он основал рекламное агентство "Мейнкрим". В 2020-м средняя выручка (не путать с прибылью) агентства составляла 20,5 тыс. грн в месяц, более свежих данных в реестре нет. Также вместе с партнером он открыл "Ред панда продакшн" (производство видеоконтента), а в августе 2021-го создал компанию "Динку".

Ранее блогер зарабатывал на видео и фото в клубах. А теперь, если верить его рассказам, и сам может купить любой клуб. В одном из интервью он заявлял, что может заработать 100 тыс. долл. за успешный день, в другом – за месяц. Хоть разница значительная, в любом случае это внушительные суммы.

В "Динку" блогер вместе со своими партнерами обещает научить украинцев финансовой грамотности и трейдингу. Правда, сам он в эфире ГагаринШоу признался, что не имеет экономического образования.

"Расходы на ведение хозяйственной деятельности – это что? У меня расходы – это расходы", – сказал блогер. При этом он рассказал о своей академии "Динку". На вопрос, чему же там учат, он объяснил: нужно откладывать как минимум 20% дохода. И когда ведущие уточнили, нужно ли эти деньги инвестировать, чтобы уберечь их от инфляции, Трушковский сказал, что достаточно хотя бы откладывать. Мол, аудитория не знает и этого.

ОBOZREVATEL поговорил с несколькими крупными участниками криптовалютного рынка из Харькова. "Это классическое инфоцыганство", – говорят собеседники. Аргумент прост: если он действительно знает, как зарабатывать миллионы, то тратил бы свое время не на попытки за относительно небольшие суммы рассказать об этом, а действительно зарабатывал бы.

Мы также связались и с самим Трушковским. Он ответил на обвинения, а также заявил, что у него "дешевые цены" (цена может быть низкой или высокой, а дешевым может быть само обучение).

"Не буду ставить перед вами человека, но у нас люди, у которых жены, больные родители... Они выходили из ж**ы с пониманием, что делать со 100 долларами, как их приумножить. В основном люди, которые остаются на рынке, за 9-12 месяцев пересаживались на новый автомобиль, постоянно летают в отпуск", – говорит Трушковский.

Посмотреть, как именно успешные трейдеры отдыхают, опять-таки можно на странице Трушковского в Instagram. Судя по ней, все свое время парень катается на машинах, проводит время в отпусках или же наслаждается наличием пачек с купюрами, с которыми устраивает фотосессии перед зеркалом.

"Динку" изучили эксперты профильного издания Trader-Rating. "Наша редакция пришла к выводу, что проект – мошеннический. На это указывают признаки: нет сертификатов, плохие отзывы, мало информации по курсу, нет гарантий и возврата денег, менеджеры обманывают потенциальных учеников", – подытожили они.

С финансовой грамотностью у Трушковского есть проблемы. Блогер продает мечту стать таким, каким якобы является он: богатым, успешным, с хорошим автомобилем, пачками денег и тайными знаниями.

На самом же деле клиенты его курса в лучшем случае получат базовую информацию о том, как открыть кошелек, где и когда можно приобрести криптовалюту, какие бывают операции и т.д. Шансов потерять все свои сбережения на трейдинге у новичка больше, чем шансов заработать. А профессиональные трейдеры занимаются этим годами, понимают структуру рынка, знают методики прогнозирования и т.д. Чтобы научиться этому, недостаточно отдать медийному блогеру 500-2000 долл. Более того, куда больше шансов заработать, если эту же сумму доверить трейдеру с предложением поделить прибыль пополам.

Эту же информацию можно получить, если несколько недель изучать бесплатные уроки, лекции, форумы и т.д. Можно ли считать продажу "мечты" инфоцыганством, решать читателю.

Владеет особыми знаниями не только Трушковский, но и его девушка – Файзуллаева Азиза. Она продает участие в марафонах по похудению: набирает несколько десятков участниц, собирает с них по 2 тыс. грн, а затем предлагает всем заранее разработанное меню. Кроме того, предлагает и программу тренировок. В своем Instagram девушка называет себя "главой отдела по борьбе с жиром".

Кажется, занятие важное, и даже полезное, но только в том случае, когда у того, кто дает советы по питанию, есть определенная квалификация и медицинское образование. Ни сертификатов, ни дипломов она не показывает. А единственное упоминание о ней, которое удалось найти в интернете, – наличие имени и фамилии уроженки Горловки в списке "красавиц" одного из журналов.

"В первый день всем выложили одинаковое меню (не рассчитанное индивидуально для каждого), калорийность которого составляла примерно 600 ккал, что очень мало даже при моих пропорциях 53 кг/рост 163 см. Что тогда говорить о женщинах с избыточным весом?" – пожаловалась в комментарии OBOZREVATEL одна из участниц марафона.

В меню с дефицитом жиров, белков и углеводов в первые семь дней входило по 100 мл алкоголя. Вскоре участницы марафона одна за одной начали жаловаться на здоровье (они ежедневно должны были отчитываться о том, сколько съели и занимались ли).

"Я заболела, ничего не фоткала. Был у меня завтрак, суп, много чая и воды и немного творога съела вечером"

"Вчера забыла скинуть коллаж, но все было по меню, только на ужин салат вместо творога, так как была на др. Пару дней без тренировок, потому что приболела"

"Сегодня утром было очень плохо, тошнило. Это вот всё, что смогла съесть за день".

Тогда им ответили: "Сроки и метод построения программы одобрен гастроэнтерологом, эндокринологом, построен на моих знаниях и опыте тысячи человек". Мы тоже обратились к врачу и попросили его оценить меню. По нашей просьбе с меню на несколько дней ознакомился терапевт и диетолог Дмитрий Барыков.

Его выводы: при необходимом минимуме углеводов в 130 г, предлагают употреблять меньше 100 г. Дефицит углеводов может привести к нарушению нервной системы, головным болям. Кроме того, в таком рационе не хватает белка (разрушение мышц) и жиров (удар по печени).

"Сухое вино – изюминка этой диеты. Я бы пошутил, что при таком рационе, конечно, захочется начать пить. Да, 150 мл сухого вина действительно допустимо, но не в этом случае. Из-за маленького количества жиров печень и так будет страдать, а тут еще и алкоголь. Я бы сказал, что меню не имеет никакого отношения к диетологии. К примеру, эти 30 г укропа, петрушки – это углеводы, которые не усваиваются. На фоне дефицита калорий может быть еще и вздутие", – говорит врач.

Барыков добавляет: диетологией могут заниматься врачи практически любой специализации, это небольшой объем дополнительных знаний, которые могут получить и терапевты, и хирурги. Важно иметь базовое образование, которое связано с медициной и позволяет заниматься здоровьем своих клиентов.

"В институтах физкультуры и спорта также есть курсы по диетологии, тренеры могут корректировать питание. Но есть большие вопросы, когда диетологией занимаются те, кто имеет базовое образование экономиста, филолога, бухгалтера и т.д. Для клиентов часто такие фитнес-марафоны – это возможность за небольшие деньги получить быстрый результат. Потерять вес на низкоуглеводной диете несложно, это быстрый результат. К тому же они используют грамотные маркетинговые решения, обсуждают меню, публикуют фотографии в общих группах", – говорит Барыков.

Последствия такой низкоуглеводной диеты: возможная гипотония, головные боли, авитаминозы, хроническая усталость. Обостряются такие заболевания как холецистит, панкреатит. Профессиональный врач-диетолог проводит обследование пациентов перед назначением рекомендаций и никогда не будет рисковать их здоровьем. В то время как организаторы "марафонов" часто используют один для всех подход, невзирая на состояние здоровья своих клиентов. "Бывают ситуации, когда пациент может не знать о состоянии своего здоровье и переоценить его. Должно быть врачебное наблюдение", – говорит диетолог.

Врач советует перед тем, как обращаться к специалисту, обратить внимание на его образование, а также убедиться, что для подобных диет у вас нет противопоказаний. И если на диетолога в частной клинике денег нет, базовые советы по питанию может дать даже семейный врач в государственной больнице. "Это часть его обязанностей", – поясняет медик.

Без обследования усиленные занятия спортом (при дефиците калорий) могут нанести вред организму. Участницы марафона Файзуллаевой жалуются: даже если они не могли продолжать принимать участие из-за состояния здоровья, деньги им не возвращали. Их якобы предлагают вернуть только в течение первых трех дней.

И хотя марафон по похудению сложно назвать "инфоцыганством", желание заработать на помощи другим в борьбе с излишним весом может стать еще большим злом. Тут как и в бизнесе: чтобы давать рекомендации, нужно иметь определенную квалификацию. Раскрученный Instagram и высокая самооценка не заменит диплом медика.

Продолжение следует...

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