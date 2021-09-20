Бизнес в Украине накажут за зарплаты в конвертах и лже-"ФОПов": Гетманцев раскрыл планы

В Украине будут активнее бороться с двумя главными проблемами в трудоустройстве: зарплатами в конвертах и оформлением штатных сотрудников как "ФОПов" (физлиц-предпринимателей). Искоренить серые и черные зарплаты помогут жесткие проверки и налоговая амнистия. Штрафы составляют до 180 тыс. грн. А вот избавиться от лже-"ФОПов" поможет изменение законодательства.

Также рассматривается вариант снижения "зарплатных" налогов, но оно точно не будет кардинальным. Об этом рассказал главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишут "Факты".

По его словам существует три причины популярности теневых зарплат в Украине:

влияние советского Трудового кодекса, который не позволяет регулировать трудовые отношения так, как нужно и сотруднику, и работодателю;

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валютные риски;

последствия войны, которая "генерирует кэш".

"Зарплаты в конвертах являются серьезной проблемой. Считаю, что на пути детенизации это — самая серьезная проблема... Налоговая амнистия – один из шагов, направленных на вывод зарплат из тени, но не единственный... Проверки. Налоговики вместе с инспекцией по труду уже выходят на проверки", – предупредил Гетманцев.

А вот ситуация, когда сотрудников заставляют оформлять "ФОП", решается законодательно, уверен депутат. По его словам, это – прямое уклонение от налогообложения.

"С этим можно бороться законодательно. Ведь речь идет о, в некотором роде, мнимой сделке, которая может быть переквалифицирована налоговой, исходя из ее экономического содержания, а не юридической формы... Мы с этим будем бороться. Наводить порядок как внесением изменений в законодательство, так и администрированием", - поделился планами Гетманцев.

Налоговая уже начала массовые проверки украинских работодателей. При этом в ГНС предупредили, что имеют право прийти на любое предприятие. Во время визита налоговики могут не только проверять документы, но и ходить по предприятию, осматривать помещение, общаться с работниками.

Нарушением будет считаться, если:

среди сотрудников есть официально неоформленные;

вместо настоящего трудового договора используют гражданско-правовой, заставляют оформлять "ФОПы".

При наличии таких нарушений штраф составит 60 тыс. грн. А если компанию поймают второй раз на таком же проступке, заплатить придется уже 180 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время налоговой амнистии нулевую декларацию нужно подавать не всем украинцам, у которых есть скрытые от государства доходы.