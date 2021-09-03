Биткоин может резко взлететь или упасть: ключевое условие проявится в ближайшие дни

Курс биткоина, если ему удастся уверенно перейти в диапазон до $50 тыс. за монету (на такой отметке сейчас находится криптовалюта), может побить апрельский рекорд в $63 тыс. В обратном случае первая криптовалюта обвалится до $40 тыс.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. "Когда дело касается криптовалют, то техническая картина имеет первостепенное значение. Сейчас биткоин, да и большинство других криптовалют, находится на распутье: диапазон в $48-50 тысяч является ключевым для определения дальнейшей судьбы монеты. Если получится закрепится выше, то дальнейший рост к апрельским максимумам будет продолжен", – утверждает аналитик.

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В другом случае может произойти падение до $40 тыс. Как отмечает эксперт, многие пытаются повторить успех Axie Infinity – блокчейн игры, игроки которой зарабатывают играя в игры. В августе эта игра принесла создателям более $350 млн.

"Подобные цифры явно не остались без внимания со стороны представителей крупных игровых разработчиков, так что скоро мы можем стать свидетелями прихода в индустрию именитых компаний. Понятное дело, это будет служить пиаром для всего рынка криптовалют в целом", – добавил аналитик.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

в JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива";

основатель криптобиржи Coinsbit Николай Удянский спрогнозировал, что после падения курс биткоина снова поднимется до 70 тыс. за монету.

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