Безработным в Украине раздают по 100 тыс. грн: кто может получить деньги

Украинские безработные могут получить 100,5 тыс. грн на развитие собственного дела. Программа затрагивает не всех безработных, а только тех, у которых вся семья оказалась в сложном положении.

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Программа называется "Рука помощи" и реализуется через Государственную службу занятости, т. е. получатель должен стоять там на учете. О ней рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. Для участия в программе есть три условия:

нужно быть безработным и малообеспеченным;

разработать бизнес-план;

не иметь судимости.

"Человек пишет бизнес-план и, условно, говорит: вот у меня семья, дети, я не работаю, а те работы, которые предлагаются [службой занятости], не смогут покрыть мои расходы, но я готов развивать то-то и то-то... Служба занятости должна помочь такому человеку (обучением, сопровождением), также есть специальная комиссия, которая рассматривает этот бизнес-план на предмет его реалистичности. Если бизнес-план утверждается, предоставляется 100,5 тыс. грн", – рассказала министр.

Она добавила, что деньги нужно будет вернуть государству – или постепенно частями, или разово через три года (проценты не начисляются). Однако важно, что получатель не должен возвращать то, что уже уплачено в виде налогов.

А если человек трудоустроил других и заплатил налоги за них, это тоже зачтется, "и практически ничего не нужно будет возвращать", подчеркнула Жолнович. Если в первый год работы трудоустроить двух малообеспеченных сотрудников, "кредит" вообще простят.

"Очень много людей в силу разных причин попадают в зону бедности, когда вся семья получает совокупный доход меньше прожиточного минимума. Тогда рассчитывается помощь малообеспеченным. Но во всем мире никто не платит такую помощь постоянно, т. к. это люди работоспособного возраста. Нужно помогать им выйти из состояния бедности в экономическую самостоятельность", – объяснила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют ввести облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

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