Глава налоговой Украины сказал, сколько миллиардов долларов уходит в "тень" на зарплаты "в конвертах"

В Украине объем "теневых" заработных плат достигает 20 млрд долларов в год.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в программе "Свобода слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Руководитель ГНС сказал, что может "очень легко" доказать эту цифру.

"Потому что у нас если посчитать заработную плату тех людей, которые не получают до средней, от того, что они получили – там, 3 тысячи... понятно, уже не живет на эту заработную плату.

Плюс, посчитать 12 млн [граждан], которые непонятно где [работают]. Ну пускай шесть – за границей, но еще шесть – даже если умножить на прожиточный минимум и это сложить, получится 20 млрд долларов в "тени", – сказал он.

Любченко также продемонстрировал инфографику, которая показывает, сколько Украина теряет от воровства, а также как менялись темпы уплаты налогов.

Глава Государственной налоговой службы добавил, что видит выход в легализации доходов. Это, как отметил он, сможет поднять ВВП страны.

В год, по данным ГНС, доходы в "тени" составляют 591 млрд гривен. "Это огромная сумма денег", – подчеркнул Любченко.

Предлагаем посмотреть фрагмент прямого эфира с комментарием главы ГНС:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году поступления в сводный бюджет налогов и сборов достигли 848 млрд гривен. Для сравнения, это на 115 млрд гривен больше, чем в 2019-м.