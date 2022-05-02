Беженцы на авто снова должны покупать "Зеленую карту" перед выездом из Украины

Украинцам при выезде за границу на собственном авто снова нужно иметь при себе страховой полис "Зеленая карта". Соседние страны постепенно отменяют правила, по которым въезжать на их территорию можно было без этого документа. Такое решение уже приняла Польша.

"Эта практика, по всей видимости, будет распространяться и на границах с другими странами", – предупредил Нацбанк Украины, который является рынка страхования. В НБУ рекомендуют украинцам покупать полис "Зеленая карта" перед выездом за границу.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без "Зеленой карты", напомнил Нацбанк. Это было связано с тем, что в начале войны у людей не было возможности купить такие полисы.

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Теперь ситуация изменилась. "За 2 месяца украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и до границы. Также они отработали оптимальные условия приобретения и пользования таким полисом", – отметила директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Но расценки у всех страховщиков одинаковые – стоимость полиса определяет МТСБУ.

При этом в НБУ напомнили, что "Зеленая карта" в Украине стоит дешевле, чем в большинстве других стран Европы. Для стран ЕС она среднем на колеблется от 600 грн до 2,5 тыс. грн в месяц в зависимости от типа транспортного средства.

Процесс оформления "Зеленой карты" также упрощен в связи с военным положением. В частности, оформить полис можно в электронном виде. Украинские электронные полисы в виде pdf-файла не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

Для оформления через интернет обычно нужно оставить заявку на сайте страховщика. После потребуется отправить копии документов, провести оплату и получить цифровой полис. Оформить "Зеленую карту" можно и находясь за границей.

"Зеленая карта" – страховой сертификат единой формы. Его применяют 48 стран-членов Международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта". Среди них – все соседи Украины.

Обычно безе "Зеленой карты невозможно пересечь границу. А если это каким-то образом удалось, штраф в случае ДТП без "Зеленой карты" составит около 1000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за войны в Украине засекретили реестры коллекторов и страховщиков. Также отключен доступ к Комплексной информационной системе Нацбанка. Решение приняли, чтобы помешать России использовать информацию об участниках финансового рынка Украины.