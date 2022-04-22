Из-за войны в Украине засекретили реестры коллекторов и страховщиков

С сегодняшнего дня, 22 апреля, в Украине закрыта для публичного доступа часть реестров и перечней Национального банка Украины (НБУ). В том числе, это реестры коллекторов и страховщиков. Также отключен доступ к Комплексной информационной системе Нацбанка.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Решение приняли, чтобы помешать России использовать информацию об участниках финансового рынка Украины. В частности, закрыты такие реестры и перечни:

Государственный реестр финансовых учреждений;

Реестр коллекторских компаний;

Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;

Перечень небанковских финансовых групп.

Доступ к Комплексной информационной системе Нацбанка по-прежнему будет предоставляться поставщикам финансовых услуг. Для этого компании должны быть авторизованы НБУ.

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В Нацбанке также напомнили, что на время военного положения изменились требования к банкам и небанковским финучреждениям. Теперь они не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на вебсайтах.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Национальный банк запретил покупать криптовалюту с гривневых банковских карт. На такую меру главный финрегулятор страны пошел, чтобы минимизировать отток капитала из страны до конца начатой Россией войны.