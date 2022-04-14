Украинцы могут оформить 'Зеленую карту' даже онлайн из-за границы: как это сделать

Зеленая карта для выезда за границу на автомобиле — это тот вид страхования, который еще недавно выпускался только на бумажном носителе. Водители массово покупали полис на таможне у брокеров. Однако в связи с введением военного положения печать и передача бланков на страховые точки усложнились, что подтолкнуло страховщиков и Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины утвердить электронный формат полиса. Сервис страхования hotline.finance, ставший первопроходцем в реализации онлайн Зеленой карты о том, как оформить полис, даже будучи по ту сторону границы.

Чем отличается бумажная Зеленая карта от электронной

Глобальных отличий в содержании цифровой и традиционной Зеленой карты нет, как и нет юридической разницы в их действии. Оба полиса равноправны и в должной мере защищают интересы водителя при возникновении ДТП. Основная разница заключается в формате выпуска договора. Если раньше необходимо было обращаться к страховому агенту за бланком, сегодня купить "зеленку" можно со смартфона, ожидая свою очередь на таможне. Готовый полис приходит на email клиента и не требует печатного экземпляра. При этом проверить его подлинность можно на сайте МТСБУ или при сканировании QR-кода, который размещен в договоре.

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Зеленую карту можно оформить находясь за границей

Если вы уже находитесь за границей и нуждаетесь в актуализации срока своей карты, вы можете сделать это онлайн, не возвращаясь в Украину. Или, например, если вам при въезде в страну выдали внутреннюю страховку, но ее срок закончился, вам не нужно переплачивать за местный полис. Украинская Зеленая карта будет стоить гораздо дешевле импортной, но при этом гарантировать аналогичную защиту.

Скидка 50% на краткосрочные страховки

Для полисов со сроком действия 15 и 30 дней предусмотрена скидка 50%. Это обязательная скидка установлена МТСБУ. К примеру, полис на 15 дней обойдется всего в 394 грн. Некоторые продавцы замалчивают о такой возможности и убирают не выгодные для себя предложения с "витрин". Однако на hotline.finance доступна Зеленая карта сроком до 1 месяца по сниженной цене. Зеленая карта на более длительный срок будет считаться по полному прайсу.

Как оформить электронную Зеленую карту за 5 минут

Агрегатор страхования hotline.finance в течение нескольких минут автоматически высылает страховку клиенту после заполнения электронной анкеты на сайте. Процесс максимально упрощен и комфортен даже тогда, когда вы стоите на границе.