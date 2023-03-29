Беженцам придется подать декларации о заграничных доходах: украинцам объяснили, кого это касается

Украинские беженцы до 1 мая должны подать декларацию о своих заграничных доходах за 2022 год. Однако документ потребуется не от всех – для начала нужно определить налоговое резидентство плательщика.

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Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Подавать декларации должны только налоговые резиденты Украины. Статус налогового резидента определяется в п.14.1.213 Налогового Кодекса", — объяснил Гетманцев.

Он уточнил, что критерии применяются по "каскадному принципу" в порядке убывания. Распределены критерии так:

место жительства;

место постоянного проживания;

центр жизненных интересов;

пребывание в Украине в течение 183 дней;

гражданство.

То есть, гражданство учитывается только в последнюю очередь. На него нужно обращать внимание, если другие критерии определить невозможно.

"Гражданин Украины не должен подавать декларацию, если по предварительным критериям он не является налоговым резидентом Украины", – резюмировал нардеп. Впрочем, есть еще один нюанс.

Так, в законопроекте № 7632, который "с высокой долей вероятности" будет принят в апреле, прописаны некоторые уточнения. Если закон примут, то даже налоговый резидент Украины не будет обязан подавать декларацию, если получает за границей не облагаемые доходы.

Таковыми, в частности, являются социальные выплаты беженцам. "Выплаты от иностранных государств нашим беженцам мы освободили от налогообложения раньше", – добавил Гетманцев.

Если беженец подходит под критерии подачи налоговой декларации, уплатить налоговые обязательства нужно до 1 августа. Оправить декларацию до 1 мая можно дистанционно:

почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;

в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой, но для этого необходимо иметь электронный ключ.

Если украинцы уже заплатили налоги за свои доходы за границей, то для их зачисления нужно получить подтверждающие документы. Это справка о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в марте 2023 года изменились правила для украинских беженцев. В частности, введена плата за проживание, а также ограничение соцвыплат в случае выезда украинцев из Польши.

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