Плата за жилье и налоговая регистрация: как в марте-2023 изменились правила для украинцев в Польше

В Польше в марте 2023 года изменились правила для украинских беженцев. В частности, введена плата за проживание, а также ограничение соцвыплат в случае выезда украинцев из Польши.

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Так, с 1 марта вступили в силу поправки в спецзакон о пребывании украинцев в Польше. Об этом сообщает Ukrayina.pl.

Теперь беженцы, проживающие в коллективных учреждениях размещения и находящиеся в Польше более 120 дней, должны покрывать 50% расходов на проживание и питание (но не более 40 злотых, т.е. 334 грн в день).

С 1 мая эта плата за жилье для беженцев снова изменится. Для тех, кто находится в стране более 180 дней она будет составлять 75% (не более 60 злотых, т.е. около 500 грн в день).

Не будут оплачивать жилье незащищенные категории:

лица с инвалидностью;

дети до 18 лет;

пенсионеры и нуждающиеся в уходе;

беременные, а также родители детей в возрасте до 1 года;

многодетные родители (три и более детей).

Также отменяется оформление статуса PESEL UKR по желанию. Теперь его получение обязательно в течение 30 дней с момента пересечения границы. PESEL UKR – это налоговый статус. Он дает украинцам в Польше право на трудоустройство, получение образования, медицинских услуг и социальной помощи. До марта-2023 находиться в Польше можно было и без этого документа.

С этим изменением связано и новшество в процедуре предоставления социальной помощи. Теперь при выезде с территории Польши более чем на 30 дней, статус PESEL UKR будет автоматически отменяться, согласно данным от пограничников. А вместе с тем перестанет выплачиваться и помощь. Ранее о выезде за пределы страны украинцы должны были сообщать самостоятельно.

В случае более короткого выезда за пределы Польши, выплаты будут приостановлены. А когда украинец вернется в страну, поступления средств возобновятся. Важно, что если каким-то образом украинец продолжить получать помощь после выезда из страны, польское управление соцстраха потребует вернуть деньги.

Также для украинцев отменили упрощенный порядок получения вида на временное проживание в Польше (до 3 лет). Однако гарантируется легальное пребывание в Польше бежавшим от войны в Украине в течение 1,5 лет – до 24 августа 2023 года. А с 1 апреля 2023 года украинцы все же смогут обращаться "упрощенным" за видом на временное проживание. Условием будет трудоустройство или открытие собственного бизнеса.

Еще одно новшество – разрешение использовать электронный документ о легальном пребывании в Польше, доступный в приложении Diia.pl. Именно этот документ вместе с проездным документом теперь дает право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

Зачем изменили правила

Главная цель – мотивировать украинцев в Польше устраиваться на работу. Как подсчитали власти страны, к началу 2023 года в Польше находилось более миллиона беженцев из Украины, 80 тыс. из них проживали именно в местах коллективного размещения.

"Цель этого решения – не оставить кого-то без крова... Мы заботимся о профессиональной активизации беженцев. Мы также консультировались об изменениях с экспертами по миграции, и они обратили внимание на то, что для беженцев нехорошо постоянно находиться в местах коллективного размещения", – рассказывал в интервью Interia заместитель министра внутренних дел Польши, уполномоченный по делам беженцев Павел Шефернакер.

Главная причина этой мотивации – дефицит рабочих рук в самой Польше. Эксперты оценивают в 200 тыс. человек, и восполнить эту нехватку могут именно украинцы.

"Тут есть большой шанс для Польши, если говорить о получении хороших, квалифицированных работников. Думаю, мы обязательно должны этим шансом воспользоваться... Полагаю, что для всех желающих, кто нашел тут себя, нашел себе какое-то занятие в Польше, будет шанс остаться в Польше подольше, чем до 23 августа 2023 года", – рассказал польский адвокат Сергей Скорицкий в эфире TOK FM.

Однако эти рабочие руки понадобятся и Украине, особенно в период послевоенного востановления. Поэтому хорошая для нашей страны новость заключается в том, что далеко не все украинцы пытаются как можно плотнее интегрироваться в польскую экономику. Так, даже беженцы, которые уже нашли работу, собираются возвращаться домой. По данным Миграционной платформы EWL, только 6% опрошенных заявили, что хотят навсегда остаться в Польше. А 64% уверенно сказали, что вернутся в Украину.

Какую помощь платят украинцам в Польше

Большинство выплат для украинцев в Польше предлагается семьям с детьми. Самая распространенная помощь для таких семей – это программа "Семья 500+". По ней родители ребенка до 18 лет имеют право на получение 500 злотых (около 4200 грн) в месяц (на 1 ребенка). Тратить эти деньги можно по собственному усмотрению.

Однако, кроме этого, поддержку от Польши могут получать и бездетные украинцы. Выплата составляет 300 евро (около 12 тыс. грн), но выплачивается только один раз. Для получения любых выплат обязательно нужно получить налоговый номер PESEL со статусом UKR, а также зарегистрироваться в муниципалитете по месту фактческого пребывания.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Польше украинские беженцы, находящиеся там более 183 дней, должны уплатить налог. Подробнее об этом – читайте в материале.

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