Бесплатные 2 га земли для украинцев не отменят, – Кабмин

Представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что нормы бесплатной передачи земли украинцам до 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса и они не могут быть отменены.

Об этом он написал в своем Telegram. "Зрада об "отмене права на бесплатные 2 га земли" отменяется. Потому что есть Земельный кодекс Украины и действующая статья 121 в частности", – отметил Мокан.

В комментарии изданию "РБК-Украина" он также обратил внимание, что нормы бесплатной передачи земучастков гражданам до двух гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. Они действуют и не могут быть отменены.

Ранее сообщалось, что в Украине могут отменить право на бесплатные гектары земли и начать укрупнять паи. Кабинет министров согласовал законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения, а также ряд других земельных законов.

Речь идет об объединении участков разных собственников, причем, допускается даже принудительное укрупнение. Если владелец небольшого пая не захочет добровольно продать его или обменять, это могут сделать через суд.

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