У украинцев хотят забрать право на получение бесплатных гектаров земли: что решил Кабмин

В Украине могут отменить право на бесплатные гектары земли и начать укрупнять паи. Кабинет министров согласовал законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения, а также ряд других земельных законов.

Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Речь идет об объединении участков разных собственников, причем, допускается даже принудительное укрупнение. Если владелец небольшого пая не захочет добровольно продать его или обменять, это могут сделать через суд.

В пояснительной записке говорится, что после распаевки земли порядка 6,9 млн селян получили паи общей площадью почти 28 млн гектар. Но это не стало стимулом для социально-экономического развития агросектора. Те, кто хочет вести фермерский бизнес, зачастую не имеют достаточного количества земли или же она распорошена по разным территориям, что не позволят обрабатывать паи эффективно. Фермеры якобы не могут компенсировать средства, потраченные на технику, сельхозхимию и др. Средний размер пая в Украине – всего 4 гектара.

Как поясняет издание Страна.ua, под укрупнение в случае принятия закона могут попасть те, кто владеет паем, но не обрабатывает его. То есть, речь идет о так называемых "заброшенных" участках, в том числе, государственной и коммунальной формы собственности. Если фермер обнаружит по соседству со своим паем, он может требовать от собственника продать ее или обменять, в том числе, через суд, если не договорятся по-хорошему.

При этом в украинских реалиях такой закон может спровоцировать настоящие земельные войны. К примеру, если претенденту на "укрупнение" предложит явно заниженную сумму для выкупа или, скажем, неравноценный обмен. Стоит отметить, что правовые нормы для фактического отъема земли уже есть, в Украине действует закон о консолидации земель, и там прописано, что фермеры обязаны обеспечивать использование земельного участка по целевому назначению. То есть, если земля не обрабатывается – ее нужно продавать.

Отметим, что новым проектом предлагается убрать из действующего закона "О личном сельском хозяйстве" часть статьи 5, в которой прописано, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 гектара земли. А это те самые бесплатные 2 гектара, на которые, по действующему законодательству, имеют право граждане.

Напомним, мужчины в Украине на законных основаниях могут взять отпуск на две недели при рождении ребенка, а также на равных с женой пойти в декрет на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL: