Бензин в Украине может значительно подорожать: прогнозы

В Украине в связи с продолжением роста нефтяных котировок может вырасти цена на бензин. Однако на текущей неделе рынок стабилизируется, возможны лишь небольшие корректировки в отдельных сетях, в основном работающих в нижнем ценовом сегменте.

Об этом рассказал замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Сегодня". Он считает, что нефтяные котировки продолжат расти, поэтому и топливо может быть еще дороже. Но со 2 по 8 марта стоимость всех видов нефтепродуктов в рознице в Украине заметно меняться не должна.

Иное мнение выразил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн: "Сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Закупочная цена на бензин выросла на 1,77 грн/л больше, чем розничная. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л. И это при условии стабильных цен на нефть", – поясняет эксперт.

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн отмечает сбалансированность рынка сжиженного газа и прогнозирует, что это состояние может сохраниться на протяжении месяца. "В то же время, с наступлением весны оптовики надеются на активизацию потребительского спроса и небольшой рост цен", – добавил эксперт.

В последнюю неделю зимы цены на бензин и дизтопливо взлетели. Есть две ключевые причины: подорожание нефти и поднятие цен (на 2 грн/л) самой большой в Украине консолидированной сети группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и пр.).

Напомним, что в Украине средняя розничная стоимость сжиженного газа за месяц выросла на 2,2 грн/л, или на 17%, до 15,39 грн/л. На станциях премиум-сегмента ОККО, WOG и SOCAR газ подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.

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