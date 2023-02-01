Банкоматы и терминалы дают сбои из-за отключения электроэнергии: как вернуть деньги у ПриватБанка

Украинцы из-за отключения электроэнергии все чаще сталкиваются с проблемами с терминалами. Банковские аппараты принимают наличку, однако если операции прервать до ее зачисления на счет, деньги придется возвращать через заявку в банк, которая может рассматриваться в течение недель.

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О том, как правильно пользоваться терминалом в период отключений и куда жаловаться на банк, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы теряют деньги из-за отсутствия электроэнергии

Банкоматы и терминалы работают от электроэнергии и отключаются вместе со всеми электроприборами. При этом сбиваются и уже оформленные операции. Хороший для клиента вариант: если деньги сняли со счета, но банкомат не успел завершить операцию и "списать" их. Однако о таких ситуациях не известно.

А вот случаи, когда из-за отключения электроэнергии терминалы принимают наличку, но не успевают засчитать их на счет клиента – массовые. За исправность работы терминалов отвечает банк, который его установил. Но даже если банк относительно оперативно возвращает средства, клиенту все равно приходится ждать.

К примеру, киевлянка София пыталась пополнить свой счет с помощью терминала ПриватБанка еще 13 января. И по состоянию на 27 января средства до сих пор не поступили на счет. "При пополнении отключили электроэнергию", – поясняет девушка. Однако, в ответ на жалобу в банке заявили, что никаких проблем не установили и заявку отклонили.

В ПриватБанке же заявляют: ошибки с их стороны быть не может. Правда, при этом уточняют, что клиент мог ошибочно указать неправильный номер терминала, время транзакции. И это якобы могло повлиять на результаты рассмотрения заявки. В таком случае в банке рекомендуют повторно обратиться в службу поддержки.

"После подачи заявки банк проверяет наличие технической ошибки, проводит инкассацию терминала", – рассказывают в банке. Мол, если окажется, что в терминале действительно "лишние" деньги, то их засчитают на счет клиента. Но если вовремя не обратиться в поддержку, то средства просто "пропадут".

Как правильно пользоваться терминалом или банкоматом из-за отключений

Если вы используете один и тот же банкомат или терминал. Узнайте график отключений электроэнергии в доме, в котором находится аппарат. Не пользуйтесь ним в период возможных или плановых отключений (также как минимум за 20 минут до этого периода).

Если вы хотите внести крупную сумму денег, воспользуйтесь кассой банка. В таком случае даже после отключения электроэнергии вы сможете без проблем вернуть свои деньги. Кроме того, в каждом банке есть перечень отделений, которые работают даже во время отключения электроэнергии.

Не используйте терминалы для пополнения счета на большую сумму. Это позволит избежать возможную потерю транзакции при отключении электроэнергии.

Кроме того, если вы хотите внести важный платеж (например, по кредиту), который обязательно должен поступить на счет в конкретное время, используйте для этого кассу банка.

Куда пожаловаться на банк, если ваши права нарушили

В НБУ советуют: если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете обратиться с жалобой. Рассказать о своих проблемах с банком можно по телефону 0 800 505 240, либо на почту [email protected]

Важно детально описать свою проблему, а также оставить контакт для того, чтобы представитель НБУ смог с вами связаться. Каждый банк получает у НБУ банковскую лицензию и обязан выполнять условия: в том числе следить за тем, чтобы банк не нарушал права своих клиентов.

Кроме того, жалобу можно оставить в соцсетях вашего банка, либо на профильных форумах. И хотя финансовые учреждения заявляют, что ошибок с проверкой терминалов у них нет, человеческий фактор сохраняется. Возможно, оператор во время разговора с вами неправильно указал номер либо адрес терминала, либо же неправильно записал дату пополнения карты.

Поэтому при отказе в возращении средств стоит попробовать повторно зарегистрировать заявку. И только если банк снова откажет вам в возращении средств, стоит обращаться с жалобой в НБУ.