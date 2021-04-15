Банки смогут по-новому проверять украинцев: комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект Сергея Власенко ("Батькивщина") в результате которого публично значимыми персонами будут считать только те, кто занимал публичные должности не более, чем год назад.

Сейчас в Украине банки массово блокируют даже незначительные переводы своих клиентов, требуют подтвердить источники доходов. Причина: согласно закону РEP считаются все, кто когда-либо выполнял публичные функции (работал в органах власти). Под контроль попадают также и их родственники.

Согласно опубликованным на сайте комитета результатам голосования, законопроект Власенко №4218 поддержало большинство членов комитета.

В чем проблема?

В Украине публично значимыми персонами (PEP, от английского politically exposed person) считаются все, кто когда-либо работал или работает в органах власти. По закону о противодействии отмыванию средств банки должны их проверять более тщательно.

Но проблема в том, что финансовые учреждения злоупотребляют и слишком тщательно проводят эту проверку. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL экономист Алексей Дорошенко, его брату (депутат местного совета) заблокировали перевод на 150 грн: потребовали предоставить доказательство, что деньги получены легально.

И таких случаев – сотни и тысячи по всей стране. Все, кто когда-то работал либо работает в органах власти, подвергаются особой проверке. "В НБУ поступают многочисленные жалобы на неоправданно жесткие подходы некоторых банков "по установлению деловых отношений с национальными публично значимыми лицами (далее – национальные ПЕП), которые выполняют или выполняли в Украине значительные публичные функции", – говорится в письме Нацбанка, которое попало в распоряжение OBOZREVATEL.

Напомним, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.