Банки начали принудительно списывать долги украинцев: кто попадет "под прицел"

Банки начали автоматически списывать долги украинцев по требованию государственных и частных исполнителей. Это касается тех граждан, которые внесены в Единый реестр должников.

По информации Опендатабот, сейчас в таком Реестре находится 5,5 миллиона долгов. Большинство из них — это долги перед коммунальными учреждениями, штрафы за нарушение правил дорожного движения или неуплату алиментов.

К системе автоматического списания уже подключено 7 банков. В их число входит Таскомбанк, ПриватБанк, Универсал Банк (monobank), ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредит Банк.

В тестовом режиме к этой системе пока подключены 44 финучреждения. Это означает, что они дали предварительное согласие на присоединение. В Минюсте говорят, что в целом такую модель работы поддерживают 62 из 73 банков. Следует отметить, что банки подключаются к автоматизированной системе добровольно. Закон не обязывает их взаимодействовать с исполнителями в электронном виде.

Напомним, с 6 апреля вступил в силу приказ Минюста, согласно которому со счетов должников деньги будут списываться автоматически. Ранее исполнители и банки могли принудительно взыскивать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос.

Кроме того, раньше возникал вопрос с банковской тайной. По законодательству банк обязан раскрыть ее исполнителю, однако часто делал это в виде предоставления общей информации о наличии или отсутствии счета. Однако 12 февраля Нацбанк внес изменения в свои правила — теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и сумме средств на них.

Таким образом, на сегодняшний день процедура автоматического взыскания средств со счетов должников проходит в несколько кликов в онлайн-режиме и выглядит примерно так:

исполнитель с помощью автоматизированной системы создает требование на получение информации о наличии счетов должника и денежных средств на них;

все требования от исполнителей загружаются в информационные системы банков, которые проверяют, есть ли у них счета должников;

если счета есть, система банка не позднее чем за час передает исполнителю информацию об этих счетах и суммах на них;

исполнитель формирует в системе постановление об аресте средств, после чего ответственное лицо банка выполняет такое решение.

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