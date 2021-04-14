Банки почали примусово списувати борги українців: хто потрапить "під приціл"

Банки почали автоматично списувати борги українців на вимогу державних і приватних виконавців. Це стосується тих громадян, які внесені в Єдиний реєстр боржників.

За інформацією Опендатабот, зараз в такому Реєстрі знаходиться 5,5 мільйона боргів. Більшість з них - це борги перед комунальними установами, штрафи за порушення правил дорожнього руху або несплату аліментів.

До системи автоматичного списання вже підключено 7 банків. У їх число входить ТАСкомбанк, ПриватБанк, Універсал Банк (monobank), ОКСІ Банк, Банк Восток, Індустріалбанк, ПроКредит Банк.

У тестовому режимі до цієї системи поки що підключені 44 фінустанови. Це означає, що вони дали попередню згоду на приєднання. У Мін'юсті кажуть, що в цілому таку модель роботи підтримують 62 з 73 банків. Слід зазначити, що банки підключаються до автоматизованої системи добровільно. Закон не зобов'язує їх взаємодіяти з виконавцями в електронному вигляді.

Нагадаємо, з 6 квітня вступив в силу наказ Мін'юсту, згідно з яким з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці і банки могли примусово стягувати тільки кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит.

Крім того, раніше виникало питання з банківською таємницею. За законодавством банк зобов'язаний розкрити її виконавцю, проте часто робив це у вигляді надання загальної інформації про наявність чи відсутність рахунку. Проте 12 лютого Нацбанк вніс зміни до своїх правил - тепер банки зобов'язані на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника і суму коштів на них.

Таким чином, на сьогоднішній день процедура автоматичного стягнення коштів з рахунків боржників проходить в декілька кліків в онлайн-режимі і виглядає приблизно так:

виконавець за допомогою автоматизованої системи створює вимогу на отримання інформації про наявність рахунків боржника і грошових коштів на них;

всі вимоги від виконавців завантажуються в інформаційні системи банків, які перевіряють, чи є у них рахунки боржників;

якщо рахунки є, система банку не пізніше ніж за годину передає виконавцю інформацію про ці рахунки і суми на них;

виконавець формує в системі постанову про арешт коштів, після чого відповідальна особа банку виконує таке рішення.

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