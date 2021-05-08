Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги

В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета. Заблокировать деньги и потребовать карты могут по целому ряду причин, среди которых, например, слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.

Об этом говориться в материале OBOZREVATEL. "Опасными" могут посчитать:

клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;

тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);

тех ,с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;

клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;

клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.

Помимо нормы о "пяти тысячах", о которых уже неоднократно писал OBOZREVATEL (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), НБУ выдал еще ряд ограничений. Клиента нужно проверять, если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы ;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.