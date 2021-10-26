Автогражданка станет дороже: в Украине собираются поднять выплаты за ДТП

Владельцев машин в Украине ждет повышение выплат по договорам автогражданки (ОСАГО) – обязательного страхования автомобилей. Размеры страховых сумм хотят повысить со 130 тыс. до 160 тыс. грн в случае повреждения имущества и с 260 тыс. до 320 тыс. грн, когда вред причинен здоровью и жизни. Это, по мнению экспертов, приведет к подорожанию полисов на 5-20%.

Изменения разработал Национальный банк Украины (НБУ). Проект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 26 ноября 2021 года.

Речь идет о выплатах на одного пострадавшего. К слову, при оформлении после ДТП европротокола (без участия полицейских), выплата будет меньше – 80 тыс. грн в случае нанесения вреда имуществу. Если в ДТП были пострадавшие, европротокол не оформляется.

Размер страховых выплат напрямую связан с ценами на полисы. Чтобы клиенту выплатили больше, его взносы должны быть больше. Поэтому в случае роста компенсаций, повысятся и расходы владельцев авто на ОСАГО.

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На сколько именно изменится цена полисов, эксперты затрудняются ответить, выяснил OBOZREVATEL. Сооснователь Broker's Insurance Group Денис Гороховский считает, что повышение не превысит 5%.

"Стоимость полиса не пропорциональна выплатам, там математика немного сложнее. Думаю, если на 3-5% вырастет стоимость полисов – этого уже должно хватить", – считает Гороховский.

Однако с ним согласны не все специалисты. Так, адвокат Юрий Прохода считает, что рост может быть более значительным.

"Сложно спрогнозировать, но как показывает практика, полисы дорожают не на 5%, а порядка 10-20%. Потому для людей это может быть существенно", – отмечает юрист.

Если же повышение действительно будет значительным, есть вероятность, что автолюбители начнут экономить, оформлять страховки в компаниях ниже по рейтингу и соответственно пострадавшие не будут получать выплаты должным образом.

В Нацбанке уточнили, что кроме повышения размеров выплат, подготавливают и более масштабные новшества для системы ОСАГО. Для этого в НБУ разрабатывают отдельный законопроект, который предусматривает, что:

Страховщики смогут сами устанавливать тарифы для владельцев авто. В таком случае страховые суммы планируют повысить до 1 млн грн за вред, нанесенный здоровью и жизни, и до 500 тыс. грн за имущественный ущерб.

Правила возмещения станут другими. Сейчас учитывается снос запчастей, при этом для более старых авто страховая выплата не покрывает восстановительный ремонт. В случае принятия законопроекта, возраст авто перестанет иметь значение. Машину после ДТП должны будут привести в то состояние, в котором она была до аварии.

Проблему двух страховых полисов решат с помощью нового подхода. В случае страхового случая ответственным будет считаться тот страховщик, который получил заявление о возмещении.

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