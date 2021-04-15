Арахамія заявив, що "втратив" 710 млн грн на біткоїнах: криптовалюти в декларації не було

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що він втратив 400 біткоїнів, а за нинішнім курсом це приблизно 710 млн грн. При цьому в деклараціях нардепа ніяких криптовалют вказано не було.

Про це він повідомив у інтерв'ю "Хард з Влащенко", виступ є на YouTube-каналі "Україна 24" (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). "У мене були біткоїни, вже немає. Я ж тоді 400 втратив, ще при старому курсі, поганому", - каже політик.

Нардеп розповів, що в той час питання системи безпеки складалося в одному кодовому слові, яке потрібно було знати. "Я не те щоб втратив його, я просто стер розділ диска, де була ця інформація. Тепер це страшна сума, і виглядає все дуже нерозумно, навіть не хочу про це думати", – сказав Арахамія.

Відзначимо, в декларації потрібно вказувати всі активи, які є на момент заповнення документа. За словами Арахамії, доступ до біткоіни він втратив ще в момент, коли був "поганий курс", до його політичної кар'єри. Однак, самі біткоіни залишилися в його власності, незважаючи на втрати доступу до них.

Нагадаємо, в Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд грн. Декларації здали 791 872 чиновника, з яких 652 – зареєстрували криптовалюту.

Найбільша кількість власників задекларованих криптовалюта працює в міських радах, Міністерстві оборони та Національній поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL :