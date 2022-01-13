Apple повышает цены на 20% в App Store для украинских пользователей: что происходит

Американский техгигант Apple повысит на 20% цены на приложения и покупки в них в своем магазине App Store для украинских пользователей. Ожидается, что это произойдет уже 13-14 января. Причина – недавнее принятие в Украине т.н. "закона о налоге на Google", который предусматривает обложение 20%-ным налогом на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в Украине.

Об этом сообщило издание AIN.UA. При этом отмечается: тех, кто использует приложения с App Store по подписке с автоматическим обновлением подорожание не коснется.

"Как только эти изменения вступят в силу, раздел "Цены и доступность" в разделе "Мои программы" будет обновлен. Вы можете в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в них (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, то можете сохранить старые цены для существующих подписчиков", – рассказали в Apple разработчикам, сообщает издание.

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Для украинцев подорожало пользование услугами Google

Ранее о повышении стоимости пользования своими сервисами в Украине объявил Google. Его решение также связано с "законом о налоге на Google".

Сообщение о подорожании Google разослал своим украинским пользователям в соответствующем письме, сообщил AIN.UA. Согласно ему, компания начинает взимать дополнительно те же 20% НДС от своих сервисов.

При этом там подчеркивают: это повышение касается услуг, предоставляемых только физлицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами условия остаются прежними.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с американской корпорацией Apple. 30 ноября был заключен соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и этим технологическим гигантом.