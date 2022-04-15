Активы партнеров Абрамовича в Великобритании заморозили: это крупнейший в истории страны арест средств

Активы партнеров российского олигарха Романа Абрамовича заморозили в Великобритании. Директор футбольного клуба "Челси" Юджин Тененбаум и Давид Давидович лишились доступа к активам на 10 млрд фунтов (13 млрд долларов).

Об этом сообщает издание ВВС. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что это крупнейшее замораживание активов в истории страны. И это при том, что общее число лиц, попавших под санкции Великобритании с февраля, составляет 106 человек.

Тененбаум ранее называл себя одним из ближайших деловых партнеров Абрамовича. Корпоративные документы показывают, что 24 февраля он получил контроль над Evrington Investments Limited, инвестиционной компанией, связанной с Абрамовичем.

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Трасс сказала: "Мы затягиваем храповик путинской военной машины и нацеливаемся на круг людей, наиболее близких к Кремлю". В США частный самолет Gulfstream, принадлежащий Абрамовичу, был фактически остановлен, поскольку министерство торговли США заявило, что это был один из ряда самолетов, нарушающих санкции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский олигарх Роман Абрамович, который попал под санкции ЕС и Великобритании, не может оплатить аренду земли под своим особняком. Причина – его счета арестованы, а правительству запрещено принимать от него деньги. Если санкции не снимут и долг будет расти, особняк могут через суд арестовать и продать в счет погашение задолженности.