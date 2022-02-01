"А воздух платным когда будет?": украинцев возмутила цена за проезд по первой платной дороге

Украинские автомобилисты очень бурно отреагировали на цену проезда по первой в стране платной дороге. Водители говорят, что в странах ЕС стоимость ниже, нежели в нашем государстве. Большинство граждан считает, что 728 грн за полный проезд (протяженность – 280 км) – очень много, и интересуются, "когда в Украине станет платным воздух".

О том, как пользователи сети отреагировали на новости о платной дороге – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пользователи пишут, что в Евросоюзе проезд по платной дороге обойдется дешевле. "8 евро за 100 км – это больше, чем в Италии (там, если не ошибаюсь, было 7 евро). В Польше около 5 евро. Во многих странах еще меньше. И плата там берется за настоящий автобан. С развязками (транспортными. – Ред.), местами отдыха, переходами для животных и т.д.", – пишет О. Боголюбов в комментарии под постом OBOZREVATEL в Telegram.

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"Такая цена – вообще не нормально. Муж буквально вчера вернулся из Венгрии, например. При пересечении границы оплачивается 400 грн за платные дороги. И ты неделю (!) можешь по ним ездить с купленным талоном!", – отмечает пользователь Juli Nimble.

OBOZREVATEL решил разобраться и сравнить стоимость проезда по платным дорогам. Для начала возьмем Италию. Стоимость там варьируется в зависимости от оператора автомагистрали, но для автомобилей в среднем составляет около 0,07 евро/км.

Однако есть много различий в зависимости от самого маршрута. То есть поездка из столицы, Рима, во Флоренцию (265 км) обойдется в 18,40 евро (584 грн по курсу на 1 февраля). А из Милана в Венецию (238 км) вы потратите еще больше – 24 евро (762 грн).

Теперь сравним с соседней Польшей. Цены варьируются там в зависимости от маршрута. От Гданьска до Торуня (152 км) придется отдать 30 злотых (209 грн), а от Катовице до Кракова (52 км) 20 злотых (139 грн), данные взяты с материала Мotor1.

Проанализировав стоимость проезда и в других странах ЕС, можно сказать, что стоимость проезда по платной дороге в нашем государстве и вправду выше. Но ненамного, и стоит учитывать различие стоимости в странах в зависимости от маршрута.

Многие пользователи в сети негодуют и заявляют, что платные дороги с такой стоимостью проезда не нужны в Украине. Другие – наоборот – говорят, что это нужно гражданам. "Стандартная практика в развитых странах. Плати за автобан и быструю езду", – пишет пользователь под ником Traffic Doctor.

Другие же успокаиваются тем, что будет бесплатная альтернатива. "Не нужно ссориться. Рядышком будет проходить бесплатная дорога, которой никто не запрещает пользоваться. Так делается во всем мире", – пишет Иван Атаманец под постом OBOZREVATEL в Facebook.

Также пользователи в шутку предложили установить платные пешеходные переходы. "Монетоприемники. Бросил гривну, зеленый", – выступил с инициативой Александр Педченко.

Напомним, стоимость проезда по первой платной дороге в Украине будет составлять примерно 0,08 евро/км (2,6 грн). Дорога соединит Краковец и Ровно, пройдя через Львов и Броды.

Но, у платной дороги будет отдельная бесплатная альтернатива. Об этом рассказал замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко для "Forbes Украина".

Технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания "Автомагистраль-Юг". В компании "Укравтодор" надеются, что законопроект о концессиях будет принят уже в текущем году. Уже после этого будет объявлен конкурс на выбор концессионера, а стройка может начаться уже в 2022-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будет не много платных автобанов. Как объяснил замминистра финансов Александр Кава, площадь страны достаточно большая и относительно низкая плотность населения. Чтобы проект дороги был успешным и интересным для инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тыс. авто, а такой уровень есть только на подходах в Киев и некоторых городах-миллионниках.