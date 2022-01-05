Каждый третий украинец не может отложить деньги на "черный день": результаты опроса

Треть украинцев – 32% – не имеют финансовых сбережений. А каждый десятый гражданин страны – 10% – не смог определить, на какой срок ему бы хватило уже отложенных денег.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Research & Branding Group. Согласно ему, также:

23% украинцев хватило бы их сбережений до конца месяца;

23% – на срок до 4 месяцев;

7% – на 5-6 месяцев;

4% – на год или более.

При этом отмечается, что практически или вообще не имеют сбережений украинцы старшего возраста. В частности, тех, кто вообще не имеет сбережений, больше всего среди представителей возрастной категории "60+".

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Украинцы практически не доверяют гривне

Чаще всего украинцы хранят сбережения в долларе США. Их – 40% от общего количества. Евро доверяют всего 19% граждан.

Уровень же доверия к гривне – предельно низкий. В национальной валюте свои сбережения хранит всего 10% украинцев.

Впрочем, за год уровень доверия украинцев к доллару и евро снизился на 4%. А вот к гривне он вырос – на те же 4%.

Также 12% граждан не доверяет ни одной валюте как способу сохранения сбережений. А 18% не могут определиться, какой валюте они доверяют и доверяют ли вообще.

Как проводилось исследование

Опрос проводился с 14 по 25 октября 2021 года. Опрошено 1800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением ОРДЛО и временно оккупированного Крыма). Само интервьюирование проводилось по методу face to face – "лицом к лицу". Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Более половины украинских работников получают меньше 10 тыс. грн зарплаты

В то же время, более половины работающих украинцев – 51,9% – в сентябре (т.е., в конце все того же третьего квартала) получили зарплату до 10 тыс. грн. При этом зарплата почти трети из них не дотянула даже до уровня "минималки" – 6 тыс. грн. Свыше 20 тыс. грн же за свою работу получили 15,8% работников.

Об этом также сообщает Госстата. Там отмечают: всего количество штатных работников, которым оплачено 50% и более рабочего времени, по состоянию на конец сентября составило немногим более 7 млн человек. Это на 1,65 млн человек больше, чем в июне 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 282 грн. Это на 237 грн больше, чем в октябре – тогда ее размер составил 14 045 грн.

Самые высокие официальные заработки традиционно зафиксировали в Киеве – в среднем 21 144 грн (на 663 грн больше от октябрьского уровня). Самые низкие – в Херсонской области, где в среднем зарабатывают по 11 314 грн (-157 грн).