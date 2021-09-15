'Евротранс' завершил строительство студенческого общежития в Киеве. Фото

В нынешнем году студенческий городок НТУУ "Киевский политехнический университет им. Сикорского" пополнился новым, современным общежитием для студентов, научных сотрудников и аспирантов вуза. Его построила компания "Евротранс", которая возводит жилой комплекс Genesis в Соломенском районе.

Проект представляет собой два дома на пять секций каскадной этажности на 16, 18, 21 и 33 этажа. На территории, которую застройщик планирует закрыть от автомобилей и посторонних, разместятся спортивные зоны, детские площадки и зеленые зоны отдыха. Комплекс будет также располагать собственным подземным паркингом. На первых этажах откроется вся необходимая инфраструктура, в том числе детский сад. Рядом с новостройкой возводится деловой центр, где можно будет приобрести или арендовать офисное помещение. Первая очередь жилого комплекса будет сдана уже в конце нынешнего года.

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Во время открытия нового общежития представитель "Евротранса" Евгений Терлецкий заявил, что студенческое жилье построено в рекордные сроки — за 12 месяцев, а также с соблюдением всех европейских стандартов качества. В нем размещены просторные лобби, комфортные комнаты блочного типа, оборудованные всем необходимым кухни, кладовые и прачечные. Для отдыха студентов предусмотрена спортивная комната и лаунж-зона. Также в здании будет кабинет врача и изолятор с отдельным входом.

Вся необходимая мебель и техника, включая кровати с ортопедическими матрацами, шкафы, тумбочки, компьютерные столы, приобретена за средства застройщика и ожидает новых жильцов. В санузлах установлена вся необходимая сантехника, на кухнях — плиты, мойки, обеденные столы. В качестве бонуса девелопер также обустроил для студентов волейбольную площадку на заднем дворе здания и подарил набор мячей, волейбольную сетку и теннисный стол, который установлен в спортивной зоне.

На церемонии открытия общежития ректор КПИ Михаил Згуровский поблагодарил девелоперскую компанию "Евротранс" и отметил, что в наше время редко встретишь партнера, который выполняет все взятые на себя обязательства. А первый заместитель главы Соломенской райадминистрации Александр Смык, также присутствовавший на торжественной части, добавил: "Очень радует, когда к процессу благоустройства нашего города подключается частный капитал. Вместе мы сделаем Соломенский район еще более комфортным и красивым для жизни".

После того, как все представители университета и власти завершили речь, Евгений Терлецкий торжественно передал ключ от нового дома аспирантке Киевского политехнического института Ольге Иснюк. От лица всех будущих жильцов девушка пообещала заботиться о новом доме, беречь его и делать только лучше.

Строительная компания "Евротранс" работает на строительном рынке уже 22 года и особо дорожит своей репутацией. За это время девелопер успешно завершил строительство множества объектов, среди которых бизнес-центр "Палладиум Сити" площадью 23 тыс. кв. м, жилой дом на улице Представлинской со встроенными офисными помещениями, элитный дом по ул. Анри Барбюса, 5в, расположенный в Печерском районе, и ряд других проектов.