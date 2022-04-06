Евросоюз планирует ввести санкции против дочерей Путина в пятом пакете мер против страны-террориста

Европейский Союз может ввести санкции против двух дочерей президента страны-террориста Владимира Путина. Официальный список предложенных ограничений Еврокомиссия представила 5 апреля, но его должны утвердить на следующий день.

У Путина и его бывшей жены есть две дочери. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. По данным СМИ, дочерей зовут Мария Воронцова и Екатерина Тихонцева.

Что известно о пятом раунде санкций ЕС против страны-агрессора?

Перечень всех ограничений еще должны утвердить члены ЕС. По словам фон дер Ляйен, достигнуто согласие по таким пунктам:

запрет импорта угля (на 4 млрд евро в год), а также калийной соли, цемента, древесины, каучука, икры и водки (на 5,5 млрд евро в год);

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запрет экспорта в Россию полупроводников, компьютеров, электрического и транспортного оборудования, в том числе для производства сжиженного газа (в целом на 10 млрд евро в год);

закрытие морских портов для российских судов и сухопутных границ для российских перевозчиков (по данным СМИ, за исключением энергоносителей, продуктов питания и лекарств);

запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя банками, которые уже отключены от SWIFT;

добавление "десятков физлиц" в санкционный список (включая олигархов и политиков).

Отмечается, что запрет на российский уголь, если его одобрят страны ЕС, станет первым эмбарго на импорт энергоносителей из России. О газе и нефти речь по-прежнему не идет – такой сценарий отвергла, в первую очередь, Германия. Тем не менее отказаться от российского угля в ФРГ согласились.

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