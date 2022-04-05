ЕС согласовал новые санкции против России: запретят уголь, частично закроют морские и сухопутные границы

Европейский Союз занимается активной подготовкой пятого пакета санкций в отношении России. Официальный список предложенных ограничений Еврокомиссия представила сегодня, 5 апреля. Его должны утвердить на следующий день. Среди ограничений – запрет импорта угля из РФ, поставок новой техники в страну, частичное закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков.

О списке будущих санкций рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Перечень ограничений должны утвердить все члены ЕС. По словам фон дер Ляйен, достигнуто согласие по таким пунктам:

запрет импорта угля (на 4 млрд евро в год), а также калийной соли, цемента, древесины, каучука, икры и водки (на 5,5 млрд евро в год);

запрет экспорта в Россию полупроводников, компьютеров, электрического и транспортного оборудования, в том числе для производства сжиженного газа (в целом на 10 млрд евро в год);

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закрытие морских портов для российских судов и сухопутных границ для российских перевозчиков (по данным СМИ, за исключением энергоносителей, продуктов питания и лекарств);

запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя банками, которые уже отключены от SWIFT;

добавление "десятков физлиц" в санкционный список (включая олигархов и политиков).

Отмечается, что запрет на российский уголь, если его одобрят страны ЕС, станет первым эмбарго на импорт энергоносителей из России. О газе и нефти речь по-прежнему не идет – такой сценарий отвергла, в первую очередь, Германия. Тем не менее отказаться от российского угля в ФРГ согласились.

"По словам источника в ЕС, запрет на уголь будет стоить около 4 млрд евро в год. Для сравнения, в прошлом году ЕС импортировал из России нефти и газа на сумму около 100 млрд евро. Источники сообщили, что ЕС работает над мерами по нефти и газу, но еще не принял никаких решений", – пишет Reuters.

При этом, по данным The Wall Street Journal, в ЕС обсуждается идея повысить пошлины на импорт российской нефти. Ожидается, что это снизит спрос на российское сырье, что поможет отказаться от него к концу 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина настаивает на ужесточении санкций в отношении России. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для реального экономического краха РФ нужно ввести эмбарго на энергоресурсы: либо прямое, либо косвенное – через закрытие портов для российских товаров.

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