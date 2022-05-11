В Европейском Союзе многие разделяют мнение о том, что за финансирование российского режима (в том числе оплатой энергоресурсов) должно быть стыдно. Это одна из причин, по которой ЕС готов ускорить вступление Украины в Союз.

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал один из 10 самых цитируемых ученых мира за последние 10 лет, профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Думаю, что им многим очень стыдно за это. А будет еще больше стыдно за то, что сейчас происходит. Я общаюсь с коллегами из Германии, экономистами из других стран, и они мне говорят, что им стыдно смотреть мне в глаза. Потому что происходящее – это просто аморально. "Мы даем деньги Путину. Это по сути финансирует войну в Украине", – говорит Городниченко.

Видео дня

По его словам, это одна из причин, по которой ЕС готов ускорить процесс принятия Украины в Союз, а также реализовать план восстановление Украины.

"Я бы сказал, что это то, что делают европейские правительства. Говорят, что Путин – это не Россия, что русский народ отличается. Не знаю, насколько это правда о России. Но о Европе там точно можно сказать: то, что делают правительства и думают люди, – это могут быть очень разные вещи. И это нам дает шанс, что, наконец, под давлением людей правительства стран ЕС понемногу будут отползать от этой российской энергетики", – говорит эксперт.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, в первой части интервью Городниченко рассказал Оресту Сохару о том, как будут восстанавливать экономику и инфраструктуру Украины, а также о перспективах членства в ЕС.