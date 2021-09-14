Если УЗ не будет реформирована, за 3-5 лет произойдет полный коллапс, – Клименко

Инфраструктура "Укрзалізниці" должна быть модернизирована, иначе через несколько лет мы будем иметь коллапс на железной дороге.

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

"Если эта инфраструктура железнодорожная не будет модернизироваться и не будет хоть какие-то потуги делать, я думаю, что максимум, что она протянет – это 3-5 лет, и затем постепенно у нас будет наступать коллапс. В одной части, во второй части. То есть, все самортизировано, все, подчеркиваю, практически на 85-95%. Начиная от вагонов и заканчивая полотном, автоматизацией", – рассказала Клименко.

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Депутат также обратила внимание на то, что расчеты тарифов на перевозку железной дорогой являются необоснованными, ведь сейчас в компании отсутствует система, которая позволила бы определить их реальную себестоимость.

"Я уже не говорю об учете пассажиров, который отсутствует. Я уже не говорю о каких-то системах, которые позволяют хотя бы увидеть себестоимость билета. Мы здесь на комитете всем комитетом считали себестоимость пассажирского билета", – пояснила Клименко.

И подчеркнула: если "Укрзалізниця" не будет модернизирована – как процессами с управленческой стороны, ІТ-стороны, так и со стороны капитальных инвестиций (вагоны, холст, инфраструктура) – то коллапс в том или ином направлении деятельности компании неизбежен.

Ранее экс-председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзалізниці" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В то же время гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил: чтобы спасти "Укрзалізницю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.