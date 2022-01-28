Если транспортную комиссию подчинят президенту, она не будет независимой, – Гусак

Намерение властей подчинить президенту комиссию по вопросам регулирования в сфере транспорта нивелирует идею создания независимого регулятора в отрасли.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Самая идея и сама логика создания Национальной комиссии по вопросам регулирования на транспорте - это идея независимого регулятора. С тем, чтобы он мог спокойно и беспристрастно принимать решения относительно уровня тарифов, прежде всего естественных монополий. Поэтому, если только президент будет назначать членов НКРТ, то, конечно, это очень сильно ударит по независимости. И таким образом не будет исполнена главная цель создания НКРТ", - рассказал Гусак.

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По его словам, участники рынка транспортных перевозок очень обеспокоены намерениями властей создать подконтрольный орган и надеются, что парламентарии будут соблюдать другую логику при принятии соответствующего законопроекта и сформируют законодательство, что обеспечит независимость отраслевого регулятора.

"В Верховной раде уже находится другой законопроект, среди авторов которого, в том числе, и председатель комитета по транспорту Юрий Кисиль. И там предусмотрена правильная процедура назначения членов НКРТ, которая больше обеспечивает их независимость, и четкое определение монополий и смежных рынков. Мы надеемся, что будет либо этот законопроект депутатский принят, либо будет создан единый законопроект, в котором эти положения будут учтены", - подытожил Гусак.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена президенту Украины.

Ранее экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, предусматривающий создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.