От запуска "Северного потока-2" проиграют все, даже США и Германия, – дипломат Моцик

Российский газопровод "Северный поток-2" не имеет права на существование, от его ввода в эксплуатацию не выиграет никто, даже Германия, которая, на первый взгляд, может лоббировать его строительство из-за собственных экономических выгод.

Какую же позицию по российскому газопроводу в итоге могут занять США, которые были противниками его строительства, а недавно заявили: санкций в отношении компании-оператора вводить не станут, – в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-посол Украины в США Александр Моцик (июнь 2010-го – апрель-2015).

Приводим его текст прямой речью:

"Северный поток-2" – это антиукраинский, антипольский и антиевропейский проект. Это политический инструмент Путина, который он будет использовать против Европы и западного мира.

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Возможно, у американцев изменилась тактика относительно остановки Nord Stream-2, но стратегическая цель остается той же: проект не имеет права на жизнь. От его работы проигрывает Украина, Польша и вся Европа. Не выиграет ничего и Германия, потому что это не экономический, а политический проект.

Проиграют и США, поскольку позволят Путину усилить позиции на европейской арене. А это уже опасно не только для интересов всего западного мира, но и для интересов США тоже. Думаю, речь идет о тактике, а не о стратегии. Стратегия остается той же.

Возможно, у американских партнеров есть другие мнения. Например, надежда, что Партия зеленых, которая имеет большие шансы на победу на парламентских выборах в Германии осенью, может остановить проект.

США для Украины являются важнейшим партнером. Там и сегодня продолжают поддерживать нас политически и в военном плане, помогая в реформировании Вооруженных сил. Вашингтон поддерживает и финансово, если принять во внимание, что главный голос в Международном валютном фонде и Всемирном банке всегда американский.

В то же время Штаты требуют от Украины того, что хорошо для нас как для государства, так и для народа. И когда я слышу, что Америка что-то там берет под свой контроль, – это смешно слушать. Все те реформы, которые от нас ожидают, – в первую очередь в наших же интересах. Их цель – трансформировать Украину в демократическое государство.

Жесткая политика США по отношению к России будет продолжаться в дальнейшем. Но в этом вопросе есть две части. Есть сегмент, где объективно Америка вынуждена не только сотрудничать с Россией, но даже и работать. Это касается вопроса стратегического оружия, стратегического ядерного вооружения и контроля над ним.

Есть важные международные и глобальные темы. Скажем, Иран, изменение климата, Ближний Восток, ядерное досье Северной Кореи. В этих вопросах Америка вынуждена находить общие точки зрения с Россией.

Но США будут продолжать жестко противодействовать попыткам Москвы вмешиваться в выборы, внутренние дела, устраивать кибератаки. Думаю, что в Вашингтоне, где в свое время предлагали reset, то есть перезагрузку при президентстве Барака Обамы, поняли, что с Путиным договориться нельзя. Его нужно жестко сдерживать, чтобы он не реализовал имеющие намерения.

Это будет жесткий разговор со стороны Байдена. Не думаю, что Америка пойдет на какие-то уступки, ведь они будут противоречить западной цивилизации и коллективному Западу. Но в силу международных проблем, которые Россия сама же и затеяла, США будут находить какие-то точки зрения, близкие к позиции обеих сторон.

А вот по вопросу Украины уступок не будет. США никогда не признают Крым российским и будут требовать от России вывода войск, наемников и оружия из территории Донбасса.