Если мы хотим реальную реформу УЗ, нам надо принять закон, – нардеп

Комплексную реформу "Укрзалізниці" невозможно провести без принятия закона "О железнодорожном транспорте". Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

"Любые кардинальные реформы по УЗ сделать практически невозможно без принятия закона. Будет ли принят закон в этом году, у меня большие сомнения. Потому что этот закон еще находится в подкомитете, а в Комитете не рассматривался ", - рассказала Клименко.

По ее словам, реформирование "Укрзалізниці", предусмотрено законопроектом "О железнодорожном транспорте", должно продолжаться в течение 5 лет

"То есть в 2021 году мы не увидим какие-то изменения в положении УЗ. К тому же, в связи с тем, что бюджет ограничен: даже на закупку новых вагонов пассажирских и реконструкцию он значительно уменьшен", - пояснила Клименко.

Однако депутат отметила, что до принятия закона руководство "Укрзалізниці" может решить ряд других важных вопросов, в частности по налаживанию процесса своевременной поставки вагонов, из частной тягой и тому подобное.

Как известно, законопроект "О железнодорожном транспорте" (реестр. № 1196-1) уже проработан в профильных комитетах и был включен в повестку дня Верховной Рады в сентябре прошлого года, однако голосование по нему еще не было.

Ранее глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омельян подчеркнул, что "Укрзалізниця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повысить эффективность и сервис перевозок.