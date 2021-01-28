Если депутаты поддержат предложение Тимошенко, украинцы будут получать газ по 3 гривны за куб, – эксперт

Президент Владимир Зеленский продолжает политику тотального обкрадывания украинцев через безосновательное повышение тарифов. Разорвать их преступные схемы и предоставить гражданам газ по доступной цене призван законопроект, разработанный командой Юлии Тимошенко.

Об этом на своей Facebook -странице пишет политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"В случае принятия "газового" закона Тимошенко, украинцы наконец получат объективные цены на газ, где-то 3-4 гривны за куб, а не 7-10 гривен. Так называемое снижение цены на газ с февраля по 7 гривен – это циничный обман с накруткой вдвое на реальную стоимость топлива. Ведь весной-летом Коболев очень хвастался, что заполнил подземные хранилища дешевым газом по 3 гривны за куб", – отметил эксперт.

В своей заметке эксперт разоблачает манипуляции власти о "рыночных тарифах", поскольку функционирования рынка невозможно при монополии НАК "Нафтогаз", который, кстати, не доплатил в бюджет 75 млрд гривен, а 225 млрд смог вывести из страны.

Также Корнийчук возмущается, что обман о "европейском газе" до сих пор продолжается, ведь на самом деле Украина закупает российский газ, оформленный через европейские биржи и фирмы-посредники, а полученные в результате этой схемы сверхприбыли получает руководство "Нафтогаза".

"Дважды премьер-министр Юлия Тимошенко на согласительном совете отметила, что преступление предыдущей власти заключается в том, что она цинично отняла у украинцев весь газ отечественной добычи. И начала продавать его под видом "европейского" и по "рыночным тарифам". И первое, что должна была сделать новая "зеленая" власть – это разорвать "схему" обкрадывания украинцев и наказать виновных. Однако за полтора года ничего не было сделано", – процитировал лидера "Батьківщини" Корнийчук.

В этой ситуации, по мнению политэкспертов, депутатам нужно взять на себя политическую ответственность и позаботиться о людях, приняв справедливое решение, которое позволит решить тарифную проблему в интересах людей, а не монополистов.

"Если Кабмин Шмыгаля настойчиво покрывает тарифный грабеж людей, то должна немедленно вмешаться Рада и поддержать инициативу Тимошенко принять подготовленный "Батьківщиной" законопроект, в котором обязать "Нафтогаз" продавать газ украинской добычи по формуле "себестоимость добычи + 30% рентабельности". А газ из подземных хранилищ, принадлежащих народу, реализовывать по стоимости "цена закупки + цена хранения + транспортировка". Посмотрим теперь, способен вообще этот парламент с его монобольшинством принимать хоть какие-то самостоятельные решения? Или только могут "подмахивать" антисоциальные и антинародные законы , которые "спускают" из Офиса президента", – резюмировал политический эксперт.